ما وراء الكواليس: لماذا تتحرك مصر الآن بالتزامن مع أخطر عملية إسرائيلية في غزة؟

الجيش المصري بدأ حشدًا عسكريًا غير مسبوق منذ حرب أكتوبر، ونتنياهو يطلق خطة عسكرية واسعة تحت اسم “مركبات جدعون 2″، في وقت نفّذت فيه المقاومة الفلسطينية عملية توصف بأنها “الأعنف” منذ سنتين. فهل نحن أمام مواجهة إقليمية شاملة؟ دعونا نبدأ من البداية…

أولًا: ماذا تعني خطة “مركبات جدعون 2″؟

نتنياهو يرفض الهدنة

رغم جهود الوساطة المصرية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا تغيير في الموقف، ورفض عرض الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس دون شروط. هذا الرفض كان إشارة البدء لواحدة من أوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

تفاصيل العملية العسكرية

الاسم: “مركبات جدعون 2”

الهدف: السيطرة الكاملة على قطاع غزة

التكتيك: هجوم شامل يبدأ بتدمير الأحياء السكنية الكبرى مثل الشجاعية وبيت لاهيا وحي الزيتون.

الأسلوب: تطويق غزة من كل الاتجاهات، مع ترك ممر ساحلي مفتوح لدفع السكان نحو الجنوب، وبالتحديد إلى منطقة “المواصي” قرب الحدود المصرية.

ثانيًا: حشد مصري غير مسبوق.. ماذا يعني ذلك؟

أرقام تتحدث

بحسب تقارير من موقع “ميدل إيست آي”، حشدت مصر أكثر من 40 ألف جندي في شمال سيناء، وهو ما يتجاوز بأكثر من ضعف الأعداد المسموح بها في اتفاقية “كامب ديفيد”.

موقع الحشد

الانتشار يتم تحديدًا في المنطقة (C)، وهي الأكثر حساسية لاقترابها من قطاع غزة.

تصريحات القيادة العسكرية

الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع المصري، صرّح مؤخرًا بأن حماية الأمن القومي “مقدسة”، وأن المرحلة تتطلب “قوة رادعة واستعدادًا دائمًا”.

ثالثًا: المقاومة الفلسطينية تردّ بعملية نوعية

في مشهد يعكس استمرار قدرة المقاومة على المفاجأة، نفّذت صباح اليوم فصائل فلسطينية عملية عسكرية معقّدة ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب خان يونس.

تفاصيل العملية

البداية: خروج فصيل مشاة من فتحة نفق ومباغتة دبابات “ميركافا” بقذائف “ياسين” وعبوات ناسفة.

المرحلة الثانية: قصف منازل متحصنة بداخلها جنود الاحتلال، ثم اقتحام مبنى واشتباك من مسافة صفر.

النهاية: تدخل قوات دعم إسرائيلية، لكن المقاومة نصبت كمائن، وقام أحد القناصة بإصابة قائد دبابة، فيما فجّر مقاتل نفسه في قوة الإسناد، ما أدى لخسائر كبيرة.

النتيجة

العملية استمرت لساعات، ووصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها “الأقسى منذ عامين”، مخلّفة قتلى ومصابين وخسائر في المعدات.

رابعًا: هل تتجه المنطقة إلى مواجهة شاملة؟

مؤشرات متزايدة

تزايد الحشود العسكرية المصرية.

استمرار التصعيد الإسرائيلي.

تحذيرات من دخول إيران على خط المواجهة.

ضغوط أمريكية (بقيادة ترامب) لتسوية الصراع في أوكرانيا تمهيدًا للتركيز على الشرق الأوسط.

توقعات الخبراء

محللون عسكريون يرون أن دخول مصر في مواجهة مباشرة مع إسرائيل سيغيّر معادلة الاستقرار الإقليمي بالكامل، وقد يشعل نزاعات أوسع يصعب احتواؤها.

إلى أين تتجه البوصلة؟

من الواضح أن الوضع في غزة لم يعد محصورًا في حدود القطاع. هناك خريطة جديدة تُرسم في الخفاء، فيها ترتيبات إقليمية، وأوراق ضغط دولية، وتحركات ميدانية تزداد تعقيدًا كل يوم.