ما هي ديانة جميل الاسكندر ترميوس وما هي جنسيته معلومات صادمة حول زوج الأميرة إيمان

ما هي ديانة جميل الاسكندر ترميوس يعد هذا السؤال من بين الأسئلة التي شغلت بال الكثيرين من بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، جميل ألكساندر هو زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن، وقد أقيم حفل الزفاف يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 في حفل ملكي أنيق داخل قصر ” بيت الملك” مقر إقامة العاهل الأردني.

من هو جميل ألكساندر ” السيرة الذاتية”

جميل الاسكندر ترميوتس هو رجل أعمال تعود أصوله إلى الدولة اليونانية، فهو من مواليد كاراكاس عاصمة فنزويلا عام 1994م ويبلغ من العمر 28 عامًا، حاصل على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا، ويقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل بالعديد من القطاعات المختلفة من أكبر متاجر التجزئة التي لها فروع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعديد من الدول العربية.

هو الأكبر ما بين أخوته ولديه 2 من الأخوات ” أليكسيا، أليخاندر”. ويقال أن أسرته لا زالت تعتنق الديانة المسيحية.

الاسم : جميل ترميوتس.

اسم الأب: ألكساندر ترميوتس.

اسم الأم: غير معروف.

تاريخ الولادة: ولد ترميوتس سنة 1994 ميلادي.

مكان الولادة: العاصمة الفنزويلية – كاراكاس.

مكان الإقامة الحالي: مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر: 28 سنة.

المواطنة: أردني الجنسية.

الأصل: يوناني.

الوضع العائلي: متزوج.

تحصيل علمي: بكالوريوس إدارة أعمال.

اللغة الرسمية: العربية – لهجة أردنية.

لغات أخرى: الإنجليزية.

العمل: رجل أعمال.

ما هي ديانة جميل الاسكندر ترميوس

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل التقارير الإعلامية فإن ديانة جميل ألكساندر ترميوتس هي المسيحية في الأصل، لكنه قد أعلن إسلامه قبل خطبته من الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني، أما عن أصوله فهو يجمع ما بين الجنسية الأردنية واليونانية.

يعد جميل الكساندر من بين الشخصيات البارزة بالعالم نظرًا لأنه مؤسس وشريك في أحد أكبر الشركات المالية وهي Outbound Ventures.

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ويكيبيديا

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن، من مواليد السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1996م وتبلغ من العمر نحو 27 عامًا، التحقت بالأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية وتخرجت في عام 2014م.

أكملت دراستها بعد ذلك في جامعة ” جورج تاون” الأمريكية وهي نفس الجامعة التي تخرج منها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.