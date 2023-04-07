ما طريقة طلب مساعدة مالية من محمد بن راشد في الامارات 2023

في حالة الرغبة في طلب مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية في الإمارات، والتي تختص بتسديد الالتزامات المالية على جميع الأشخاص المتعثرين في سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقروض وغيرها من الديون التي تلقى على عاتقهم نتيجة إلى التغيرات المختلفة التي يمرون بها في الظروف الاجتماعية، ولهذا فقد يمكنك التواصل مع مكتب الشيخ محمد بن راشد وهذا من أجل الحصول على الموافقة على توفير المبالغ الشهرية والسنوية لجميع الأسر المستحقة للدعم في الإمارات.

مؤسسة محمد آل راشد

تسعى المؤسسة إلى الوصول إلى الأشخاص المستحقين في كافة أرجاء الإمارات، وهذا حتى يتم تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات الخيرية والإنسانية لهم، سواء كانت خدمات خيرية أو إنسانية من أجل سداد الإيجار السكني والحصول على المنح المختلفة للأراضي المجانية حتى يتمكن المستحقون من بناء منازل، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة التي قد تساعد المرضى في إجراء العمليات الجراحية الخاصة بهم على نفقة الدولة.

طلب مساعدة مالية في الإمارات

يمكنك الآن طلب مساعدة مالية من قبل الشيخ محمد بن راشد من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني والتقديم على شبكة الإنترنت، حيث يتم القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول أولا على الموقع الرسمي التابع للمؤسسة الخيرية والإنسانية، ومن ثم يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية وقد تجدها موجودة في شريط المهام، ويتم بعدها اختيار الخدمة الخاصة بتقديم المساعدة سواء كانت مساعدة مالية أو عينية، ويتم بعدها تحويل المواطن المتقدم إلى الصفحة الخاصة بكتابة البيانات المتعلقة بالمساعدة المقدمة من المؤسسة، وبعدها يتم الموافقة على جميع الشروط الأحكام، ويتم الضغط بعدها على كلمة تقديم الطلب، ومن ثم تتمكن من الحصول على رسالة تأكيد على هاتفك المحمول، وبعد الانتهاء من كل هذه الخطوات قد تقوم المؤسسة بالعمل على مراجعة الطلب وهذا من خلال مجموعة من المختصين في هذا المجال حتى يتم الرد بالقبول أو الرفض لهذا الطلب، ففي حالة القبول يتم تقييد الإجراءات المختلفة ويتم التواصل مع مقدم الطلب من أجل استكمال باقي الإجراءات للحصول على قيمة المساعدة.