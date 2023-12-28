مأساة في الصحراء… ماذا حدث للصيادين السعودي والكويتي في العراق؟

في حادث مأساوي، عثرت السلطات العراقية على جثتي صيادين من السعودية والكويت في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين بالعراق، بعد أن تعرضت سيارتهما لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

من هما الضحايا؟

الضحايا هما المواطن السعودي أنور جليدان الظفيري، والمواطن الكويتي فيصل جابر لفتة المطيري، اللذان كانا يقومان برحلة صيد في الصحراء العراقية بحثًا عن الصقور، وهى هواية شائعة بين الصيادين من دول الخليج، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من موقع العثور على جثتيهما، والتي تظهر تفحم السيارة والجثتين بجوارها، كما تظهر آثار طلقات نارية تعرضت لها سيارتهما.

ما هي ملابسات الحادث؟

أعلنت سفارة السعودية في العراق أنها تتابع مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، معربة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، ومقدمة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، وقال مسؤولان أمنيان عراقيان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن مركبة الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما، وأن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات من تنظيم داعش لا تزال نشطة، وفي المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ما هي ردود الفعل على الحادث؟

أثارت وفاة الصيادين ردود فعل متباينة بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما عبر البعض عن تعاطفهم وحزنهم ودعواتهم للضحايا بالرحمة والمغفرة، انتقد آخرون هواية الصيد في الصحراء العراقية واعتبروها مخاطرة غير ضرورية، وطالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية والقانونية لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، وفي هذا السياق، قال الكاتب السعودي عبدالله العلي في تغريدة له: “لا أدري ما الذي يدفع هؤلاء الصيادين إلى الذهاب إلى العراق لصيد الصقور، وهم يعلمون أنها منطقة خطرة ومضطربة ومليئة بالمجرمين والإرهابيين، هل تستحق هذه الهواية الموت؟ أليس هناك أماكن أكثر أمنًا وجمالًا لممارسة هذا الفن الأصيل؟”، وأضاف: “أتمنى أن يكون هذا الحادث عبرة وعظة لمن يفكرون في السفر إلى العراق لأي سبب كان، وأن يتحملوا المسؤولية عن أنفسهم وعائلاتهم وبلادهم، وأن يحترموا القوانين والأنظمة التي تحظر هذه الرحلات الخطرة”، ومن جانبه، قال الإعلامي الكويتي عبدالله بوفتين في تغريدة له: “إنها مصيبة كبيرة وفاجعة أليمة، فقدنا شابين من أبناء الوطن في ظروف مأساوية، ونسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويصبر ذويهم.