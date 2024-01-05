ليبيا تعلن القبض على منفذ مذبحة الأقباط عام 2016

بعد أكثر من 7 سنوات على الجريمة التي هزت الجميع على الأراضي الليبية، والتي راح ضحيتها 21 قبطي كانوا يعملون في ليبيا، أعلن اليوم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة الليبي أنه تمكن من القبض على والي تنظيم داعش في ليبيا هاشم أبو سدرة، والذي يعتبر المنفذ الفعلي للجريمة بمدينة سرت الليبية عام 2016.

تطهير كل جيوب الإرهاب في ليبيا

وبين جهاز الردع الليبي، وفق ما أوردته قناة “آر تي العربية”، أنه ماضٍ في اقتلاع كل جذور الإرهاب من الأراضي الليبية، وقال في بيانه “لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال والي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا هاشم أبو سدرة في حينها لاقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا والظروف المعقدة التي واجهتنا في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء”.

وألمح البيان إلى بعض التفاصيل الخاصة بقوله “المكنّى (خُبيب) عيّن مسئولا في التنظيم كأمير للحدود، وهو من تولى بشكل مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلف أميرا على التنظيم الذي يُعرف باسم ولاية ليبيا”.

وعن طريقة القبض على المتهم الرئيسي قال البيان “عملية القبض على هاشم أبو سدرة، كانت دقيقة للغاية خاصة وأنه كان يحاول التوجه من منطقة الجنوب إلى العاصمة الليبية”، موضحا أن “هذه العملية تمت دون حدوث أي خسائر بشرية على الإطلاق”.

سيتم نشر الاعترافات التفصيلية قريباً

وكشف البيان أنه سيعلن كافة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها الجناة قريباً، وذلك بعد أن استطاع أن يحصي كل أطراف الجريمة بقوله “كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتى أصقاع الأرض، قد أردوا اليوم -بعزة الله- بين قتيل لا بواكي له، وسجين لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره والحمد لله رب العالمين”.

وعلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الواقعة بقوله “إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة هاشم بوسدرة، المتورط في جلب الإرهابيين، عمل نحيي عليه شجاعة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب كل الأجهزة الأمنية العاملة في التصدي لهذا الملف المهم”.