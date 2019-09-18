لهذا السبب.. “إليسا” تقترب من السفر إلى المكسيك

أعلنت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي “تويتر”، عن سفرها قريبًا إلى المكسيك من أجل المشاركة في مهرجان بإحدى أشهر مدن المكسيك “كانون”، والذي سينطلق يوم الثاني و العشرين من شهر نوفمبر القادم و يستمر لمدة يومين، و سوف تحيي المطربة اللبنانية حفلًا غنائيًا خلال هذا المهرجان، ومن المنتظر أن يحضر عدد كبير من الجماهير هذا المهرجان، ومقرر أن تشارك الفنانة بعدد كبير من الأغاني التي حازت على اعجاب كبير من جمهورها وفي مقدمتها ” نفسي اقوله” و ” كل اللي بيحبوني” و ” كرهني”.







إليسا تغني على مسرح أولمبيا بباريس

كما كشفت المطربة اللبنانية، عن تجهيزاتها لإحياء حفل غنائي، على مسرح الأولمبيا، وذلك سيكون في باريس العاصمة الفرنسية، وذلك سيكون في الأول من شهر نوفمبر المقبل، ويذكر أن هذا الحفل سيكون الثاني للفنانة إليسا على هذا المسرح الفرنسي، و فقد كان حفلها الأول هناك في عام 2017 في شهر فبراير من ذلك العام، و بذلك تكون اليسا هي المطربة العربية السادسة التي تحيي حفل في هذا المسرح، بعد أن غنت عليه السيدة أم كلثوم و المطرب المصري الكبير عبد الحليم حافظ، و المطربة الإماراتية أحلام بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية نجوي كرم، و المطرب الشعبي المصري حكيم.







آخر ألبومات إليسا قبل الإعتزال

في سياق متصل، تقترب الفنانة اللبنانية إليسا من الانتهاء من ألبومها الجديد والذى من المقرر اصداره في بداية العام الجديد، و كانت قد أعلنت المطربة منذ فترة قصيرة أن هذا الألبوم سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية و قررت الإعتزال بعدها بسبب المافيا في هذا المجال على حد وصفها، وكانت أخر الألبومات التي طرحتها الفنانة في العام الماضي كان يحمل اسم “Yلى كل اللي بيحبوني” و كان قد حقق نجاحًا كبيرًا.