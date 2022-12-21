لراغبين العمل عن بعد في دبي .. منصة Airbnb تزف نبأ سار لهم

أعلن موقع Airbnb العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، عن إطلاق منصة خاصة بالعمل عن بعد في دبي، وتهدف المنصة إلى توفير كافة المعلومات والمساعدة لراغبي الإقامة والعمل في دبي، وذلك عن طريق تزويدهم بالعروض المحلية للإقامة لفترات طويلة وسياسات التأشيرات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشروط دخول الأمارة.

دبي من أفضل 20 وجهة للعمل

وكان موقع Airbnb قد أطلق منذ فترة مبادرة خصصها لتسهيل العمل والعيش في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد تحديد المواصفات التي تلائم الشخص وخبراته وقدرته على العيش، وجاءت إمارة دبي بين أكثر 20 واجهة في العالم للعمل جنباً إلى جنب مع تايلاند وجزر الكاريبي وجزر الكناري وغيرها من الوجهات العالمية.

ويعتبر برنامج Airbnb الذي أطلقت عليه “العيش والعمل في أي مكان”، من أكثر البرامج التي توفر معلومات وإرشادات للباحثين عن وجهات مناسبة للإقامة لفترات طويلة والعمل عن بعد.

ومن جانبها قالت فيلما كوركوران، مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في Airbnb تعليقاً على تعاونها مع إمارة دبي “تُعد دبي وجهةً رائدةً عالمياً في تسهيل العمل عن بعد، ونرغب بالعمل معاً لتوفير الخدمات الحديثة المرنة للراغبين بالعمل والسفر في ظل تنامي هذا التوجه، فضلاً عن مساعدة الإمارة على الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذا النوع الجديد من السياحة”.

كما صرح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري فيما يتعلق بالتعاون مع Airbnb قائلاً “يسرنا التعاون مع ’اير ابي ان بي‘ لاستقطاب المزيد من الأشخاص، وخصوصا أن دبي تعتبر مدينة متعددة الثقافات، وتحتضن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، وتُقدم لهم فرص عمل استثنائية، وأنماط حياة مميزة، مع ما تقدمه من تجارب تسوق فريدة، وتذوق أنواع متعددة من المأكولات المحلية وكذلك العالمية لمطاعم حائزة على نجوم ميشلان، إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ الرملية والحدائق الترفيهية الرائعة، كما أنها تستضيف الكثير من الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي الذي تتميز به الإمارة”.