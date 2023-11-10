لدعم أهلنا في الضفة الغربية .. الأردن تتخذ قرار بإرسال 45 ألف طن قمح وحبوب غذائية

قامت الحكومة الأردنية اليوم بإرسال 10 شاحنات من القمح والحبوب إلى الضفة الغربية.

صورة من الاردن ترسل 10 شاحنات قمح للضفة الغربية _ مصدر الصورة: منصة إكس

وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي خلال مؤتمر صحفي، أنه سيكون هناك جسر بشكل يومي لتوصيل 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب للضفة الغربية.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور مهند المبيضين، إن شحنة القمح والحبوب تأتي دعماً للفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يعانون من نقص في المخزون الإستراتيجي من القمح ويتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.