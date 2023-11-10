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لدعم أهلنا في الضفة الغربية .. الأردن تتخذ قرار بإرسال 45 ألف طن قمح وحبوب غذائية

آياتي خيري

قامت الحكومة الأردنية اليوم بإرسال 10 شاحنات من القمح والحبوب إلى الضفة الغربية.

الاردن ترسل 10 شاحنات قمح للضفة الغربية

صورة من الاردن ترسل 10 شاحنات قمح للضفة الغربية _ مصدر الصورة: منصة إكس

وفي هذا السياق قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي خلال مؤتمر صحفي، أنه سيكون هناك جسر بشكل يومي لتوصيل 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب للضفة الغربية.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور مهند المبيضين، إن شحنة القمح والحبوب تأتي دعماً للفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يعانون من نقص في المخزون الإستراتيجي من القمح ويتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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