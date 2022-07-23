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كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان

منى إسماعيل

يستطيع الشخص الراغب في الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان التقدم للدورة التدريبية لقيادة السيارات، ومن ثم التوجه لفحص القيادة النظري والعملي ثم الفحص الطبي، بعد الانتهاء من هذه الخطوات يقوم الشخص بدفع رسوم رخصة القيادة المنصوص عليها في سلطنة عمان، ليستطيع بواسطتها قيادة السيارة بشكل قانوني واجتياز اختبارات رخصة القيادة، في هذا المقال سوف نتطرق للحديث عن رخصة القيادة في سلطنة عمان وتجديد الرخصة ورسوم تجديد الرخصة.

كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان

تجديد رخصة القيادة في سلطنة عمان

عند انتهاء صَلاحِيَة رخصة القيادة يجب تجديدها وفق ما ينص عليه القانون الخاصة برخصة القيادة في السلطنة، في حال أن تكون رخصة القيادة المنتهية الصَّلاحِيَة قد تم إصدارها من سلطنة عمان، أو أن يكون الشخص الراغب في تجديد رخصة القيادة متواجد في سلطنة عمان، أو قد قام بقيادة السيارة ضمن سنوات حصوله على الرخصة القديمة دون مخالفات وغرامات مالية، و إعادة إجراء فحص طبي للنظر جديد مدة شهر فقط لو مضى عليه أكثر من شهر يجب أن يعيد إجراء الفحص.

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رسوم تجديد الرخصة في سلطنة عمان لتجديد الرخصة

تحتاج تكلفة تجديد الرخصة خفيفة بمقدار  20 ريال عماني أما رخصة ثقيلة 10 ريال عماني، بينما رخصة قيادة مؤقتة 10 ريال عماني ورخصة الدراجة 10 ريال عماني.

كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان
كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان

القواعد المرورية لتجديد الرخصة

في قانون كل دولة وضعت قواعد مرورية سلطنة عمان ليتم الشرح بواسطة مجموعة القواعد المرورية لضمان القيادة السليمة والسلامة المرورية، وهي كالتالي:

  • أن يستخدم السائق الإشارات بشكل صحيح ويكون على دراية بمعنى الإشارات المرورية.
  • معرفة الوقت الصحيح لتجاوز السيارة والقيام بهذه الخطوة بعد خلو الطريق وعندما تسنح الفرصة لذلك.
  • أن يفهم السارق أفضلية المرور لسيارات الإسعاف والشرطة.
كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان
كيفية الحصول على رخصة قيادة في سلطنة عمان

 كيفية تجديد رخصة القيادة في سلطنة عمان

يوجد هناك بعض الخطوات عند تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين داخل سلطنة عمان منها:

  • دخول الخدمة عبر التصديق الإلكتروني بواسطة فترة البطاقات أو عن طريق بطاقة الهاتف الذكي المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.
  • مباشرة إجراء دفع رسوم الخدمة. والانتقال إلى بوابة الدفع الإلكتروني.
  • استلام إيصال الخدمة بعد إتمام عملية الدفع.
  • طباعة رخصة السياقة في اقرب مركز خدمة.
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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