كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك

أعلنت مسابقة الحلم على لسان الإعلامي مصطفى الأغا عن جائزة السحب القادم والتي تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى السحب على منزل الأحلام في إحدى الجزر اليونانية، وهذا السحب سيكون مفاجأة هذا العام، كما سيدخل سحب بيت الأحلام كل من اشترك بمسابقة الحلم 2021 منذ بداية العام الجاري.

مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين

ولكيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 ما عليك إلا أن تقوم بإرسال رسالة من جوالك المحمول مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، وبعدها مباشرة سوف تصلك رسالة بأنك بالفعل من المشتركين، وعليك أن تجيب على بعض الأسئلة إجابة صحيحة، وستصلك الأسئلة من خلال رسالة على هاتفك، وكلما أجبت على أسئلة أكثر كلما كانت فرصك للفوز أكبر.

أحلامك بتكبر مع الحلم …غيّر حياتك pic.twitter.com/t8suC7BpRt — الحلم (@Dream_MBC) September 3, 2021

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

وللإشتراك في مسابقة الحلم قم بإرسال رسالة على إلى الرقم المخصص لدولتك، وجاءت أرقام الإشتراك كالتالي:

الدولة رقم الإشتراك رقم آخر للإشتراك أرقام الإشتراك مصر اتصالات 95450 فودافون 95450 اورانج 95450 السعودية 755505 Zain 300300 Virgin Lebara 313131 الإمارات du 3636 6070 — عمان 90434 — — البحرين viva 98885 — — العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 الأردن اورانج 98880 Zain 98858 umniah 98858

كما يمكن للجميع الإتصال من خلال الرقم الدولي والموحد لجميع الدول وهو 0088216101092، كما أن جميع أرقام الدول للإشتراك في مسابقة الحلم في الصور المرفقة بالخبر.

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كما يمكنكم الإشتراك من خلال تسجيل رقم الهاتف من خلال هذا الرابط، وذلك كما هو موضح بالصورة التالية.