كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك

بواسطة إسلام عوض

أعلنت مسابقة الحلم على لسان الإعلامي مصطفى الأغا عن جائزة السحب القادم والتي تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى السحب على منزل الأحلام في إحدى الجزر اليونانية، وهذا السحب سيكون مفاجأة هذا العام، كما سيدخل سحب بيت الأحلام كل من اشترك بمسابقة الحلم 2021 منذ بداية العام الجاري.

كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك

مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين

كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك 1 6/9/2021 - 4:55 م كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك 2 6/9/2021 - 4:55 م

ولكيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 ما عليك إلا أن تقوم بإرسال رسالة من جوالك المحمول مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، وبعدها مباشرة سوف تصلك رسالة بأنك بالفعل من المشتركين، وعليك أن تجيب على بعض الأسئلة إجابة صحيحة، وستصلك الأسئلة من خلال رسالة على هاتفك، وكلما أجبت على أسئلة أكثر كلما كانت فرصك للفوز أكبر.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

وللإشتراك في مسابقة الحلم قم بإرسال رسالة على إلى الرقم المخصص لدولتك، وجاءت أرقام الإشتراك كالتالي:

الدولة رقم الإشتراك رقم آخر للإشتراك أرقام الإشتراك
مصر اتصالات 95450 فودافون 95450 اورانج 95450
السعودية 755505 Zain 300300 Virgin Lebara 313131
الإمارات du 3636 6070
عمان 90434
البحرين viva 98885
العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833
الأردن اورانج 98880 Zain 98858 umniah 98858

كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك 3 6/9/2021 - 4:55 م

كما يمكن للجميع الإتصال من خلال الرقم الدولي والموحد لجميع الدول وهو 0088216101092، كما أن جميع أرقام الدول للإشتراك في مسابقة الحلم في الصور المرفقة بالخبر.

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كما يمكنكم الإشتراك من خلال تسجيل رقم الهاتف من خلال هذا الرابط، وذلك كما هو موضح بالصورة التالية.

كن مليونير برسالة.. مسابقة الحلم تتألق من جديد بجائزة مذهلة للفائزين وأرقام وكيفية الإشتراك 4 6/9/2021 - 4:55 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.