كن مليونيراً برسالة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك بـ SMS فقط

ما زالت مفاجآت مسابقة الحلم 2021 تتوالي، وقد أشار الإعلامي مصطفى الأغا في أكثر من لقاء له قبل ذلك إلى وجود العديد من المفاجآت التي وصفها بالمذهلة خلال العام الجاري والموسم الـ15 من مسابقة الحلم، وكانت المفاجأة الأولى لهذا العام هي السحب على بيت الأحلام في اليونان.

مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار

الفائزة بمنزل الأحلام في اليونان

وتم إجراء السحب بالفعل أمس الأحد، وتمكنت سيدة أردنية سعيدة الحظ من الفوز بمنزل الأحلام بإحدى أفضل جزر اليونان، وليس ذلك فقط، بل إنها ربحت أيضاً جائزة الـ250 ألف دولار، لتصبح السيد فاطمة عايش الأردنية مليونيرة وتمتلك بيتاً باليونان.

جائزة السحب القادم من حلم 2021

وفور الأنتهاء من السحب الماضي أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن سحب مسابقة الحلم القادم سوف يكون مليون دولار أمريكي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد السحب، وتعد جائزة المليون دولار هي الثانية لهذا العام، حتى كانت جائزة رأس العام الجاري 1000000 دولار، وفاز بها مصري مغترب في إحدى دول الخليج.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

وللإشتراك في الحلم ودخول السحب على مليون دولار عليك باتباع هذه الخطوات.

ادخل على الرابط الرسمي للمسابقة من خلال هذا الرابط.

سجل رقم تليفونك الخاص بك.

اضغط على اشتراك.

ستصلك رسالة بأنك أصبحت من المشتركين.

ثم تصلك رسالة ثانية بسؤال وعليك الإجابة بشكل صحيح.

كلما قمت بالإجابة على أكبر عدد من الأسئلة كلما كانت فرصتك في الفوز أكبر.

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