كن مليونيراً برسالة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك بـ SMS فقط

بواسطة إسلام عوض

ما زالت مفاجآت مسابقة الحلم 2021 تتوالي، وقد أشار الإعلامي مصطفى الأغا في أكثر من لقاء له قبل ذلك إلى وجود العديد من المفاجآت التي وصفها بالمذهلة خلال العام الجاري والموسم الـ15 من مسابقة الحلم، وكانت المفاجأة الأولى لهذا العام هي السحب على بيت الأحلام في اليونان.

كن مليونيراً.. مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك بـ SMS فقط

مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار

كن مليونيراً برسالة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك بـ SMS فقط 1 8/11/2021 - 6:37 م

الفائزة بمنزل الأحلام في اليونان

وتم إجراء السحب بالفعل أمس الأحد، وتمكنت سيدة أردنية سعيدة الحظ من الفوز بمنزل الأحلام بإحدى أفضل جزر اليونان، وليس ذلك فقط، بل إنها ربحت أيضاً جائزة الـ250 ألف دولار، لتصبح السيد فاطمة عايش الأردنية مليونيرة وتمتلك بيتاً باليونان.

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اشترك الآن في مسابقة الحلم لدخول سحب المليون 1.000.000 دولار

خطوات يجب اتباعها للاشتراك في سحب جائزة الـ 1000000$ من مسابقة الحلم

جائزة السحب القادم من حلم 2021

وفور الأنتهاء من السحب الماضي أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أن سحب مسابقة الحلم القادم سوف يكون مليون دولار أمريكي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد السحب، وتعد جائزة المليون دولار هي الثانية لهذا العام، حتى كانت جائزة رأس العام الجاري 1000000 دولار، وفاز بها مصري مغترب في إحدى دول الخليج.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

وللإشتراك في الحلم ودخول السحب على مليون دولار عليك باتباع هذه الخطوات.

  • ادخل على الرابط الرسمي للمسابقة من خلال هذا الرابط.
  • سجل رقم تليفونك الخاص بك.
  • اضغط على اشتراك.
  • ستصلك رسالة بأنك أصبحت من المشتركين.
  • ثم تصلك رسالة ثانية بسؤال وعليك الإجابة بشكل صحيح.
  • كلما قمت بالإجابة على أكبر عدد من الأسئلة كلما كانت فرصتك في الفوز أكبر.

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كن مليونيراً برسالة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب على مليون دولار والإشتراك بـ SMS فقط 2 8/11/2021 - 6:37 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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