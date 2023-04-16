كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي الوجبة التاسعة

يتساءل المئات من المواطنين في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أو الملف الرسمي الصادر من الجهات الرسمية حول كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم الكشف عن تلك الأسماء خلال الفترة القادمة. ومن هذا المنطلق، بدأ العديد من الأفراد يتساءلون عن كيفية الوصول إلى تلك الأسماء والتعرف عليها لمعرفة حالتهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الإعلان عن قائمة أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء بسهولة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد على الراغبين في الاستعلام. بحيث تم فحص جميع الطلبات التي قدمها المواطنون الذين يرغبون في الحصول على الوجبة الاجتماعية التاسعة، حيث بلغ عددها حوالي 400 ألف طلب. وقررت الوزارة، بعد الفحص، قبول حوالي 200,000 طلب ليتلقوا الوجبة الاجتماعية المقدمة من الوزارة، والتي تهدف إلى مساعدة المواطنين في تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

من أجل الاستعلام عن المقبولين في الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية فما عليكم سوى القيام بالخطوات التالية بالضبط:

الدخول لرابط وزارة العمل والشؤون العراقية molsa.gov.iq

الضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

ثم نضغط خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

نقوم بإضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

التأكد من البيانات والضغط على استعلام عن نتائج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

تُفرض العديد من الشروط على المستفيدين من أجل قبول طلباتهم في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق. بحيث يجب على المتقدم الرجل أن يكون عمره يتراوح بين الخامسة عشر والستين، بينما يجب أن يتراوح عمر المتقدمة من الإناث بين الخامسة عشر والخامسة والخمسين. كما يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي من برامج الرعاية الاجتماعية سابقًا، وأن يكون لا يتلقى دخلاً من أي من الجهات الرسمية. وأيضاً، يتوجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في الشؤون الاجتماعية.