كان يتوقع النهاية.. مفارقات غريبة حول وفاة جورج الراسي في حادث سير

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه في حادث سير فجر السبت 27 أغسطس، حيث اصطدمت سيارته بحاجز خرساني على الحدود السورية اللبنانية مما تسبب في تهشم مقدمة السيارة ووفاة جورج الراسي، وأحدث هذا الخبر حالة عامة من الحزن على منصات السوشيال ميديا. أوحت بأن الراسي كان يتوقع نهايته.

وفاة جورج الراسي في حادث سير

جورج الراسي كان يمتلك صوتا لا مثيل له، وإحساس فنان حقيقي، ولكن للأسف لم يكن محظوظا بالشكل الكافي، وهو ما ساهم في حالة الحزن الكبيرة من قبل الجماهير عقب وفاته.

وقد تم تداول مقطع قديم للمطرب الراحل جورج الراسي تحدث فيه عن حوادث السيارات وخطورتها، وأنها تتسبب في فقدان الأحباب، وحاول أن يقدم توعية لكل الشباب بضرورة الحرص والحذر أثناء القيادة حتى يتم القضاء على ظاهرة حوادث السيارات، لأن الحياة حلوة ولا يجب أن ننهي حياتنا بأيدينا.

وقد تم تداول المقطع بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي مع كتابة تعليق: وكأن جورج الراسي كان يتوقع طريقة موته.

جورج الراسي قدم طريقة وفاته في كليب من قبل

في عام 2016 قام الفنان الراحل جورج الراسي بتقديم كليب أغنية إنت الحب، وبدأ الفيديو بحادث سير مروع كانت نتيجته وفاة جورج الراسي، أو الشخص الذي كان يجسده في الكليب.

وهي إحدى المفارقات الغريبة أيضا التي جعلت عشاق جورج الراسي يتداولون المقطع، ويتحدثون عن أن الخيال وسيناريوهات الأغاني تحولت إلى واقع مع جورج الراسي.