كارول سماحة تتحدث عن ديانة ابنتها لأول مرة وعادات غريبة .. والجمهور يسأل يعني هي مسلمة ولا مسيحية!؟ | تفاصيل وفيديو

تحدثت الفنانة كارول سماحة عن ديانة ابنتها الصغيرة من خلال برنامج “زمن” مع الإعلامية راغدة شلهوب، وعن كيفية صلاتها وذهابها للكنائس والصلاة كالمسلمين في المنزل.

وقالت كارول سماحة: “هذا الموضوع يجب أن يتم الاتفاق عليه قبل الزواج، وإذا لم يكن الشخصان منفتحين على الأديان الأخرى ستحدث مشاكل في الزواج”. وتابعت: “ابنتي تالا أخذت من الدينين المسيحي والإسلامي، وهي تصلي بالطريقة الإسلامية وتصلي معي وتذهب معي للكنيسة، وزوجي وليد يعرف هذا الشيء”.

وأضافت: “ليس لدي خوف من تشتتها بين الدينين، وبالعكس في رأيي الزواج المختلط يقدم لنا أجيالا أكثر تقبل للآخر. برأيي هدف الأديان كلها المحبة والتسامح، وجميع الأديان تلتقي في القيم بطرق مختلفة”.

وختمت: “بحب ديني وبحب دين زوجي وليد، لإنه مسلم حقيقي صالح رأيت معه مزايا المسلم الحقيقي، وأحب السؤال عن القرآن والفلسفة الموجودة في آياته، ووليد يقرأ صلاة مريم العذراء ويقدر المسيح”.

لذلك سأل الجمهور في التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما هل هي مسيحية أم هي مسلمة؟

جزء من حلقة كارول سماحة وحديث عن اختيار جنس الأطفال