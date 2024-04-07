قيس سعيد يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في تونس

في خطوة مفاجئة فقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية، وقد جاء إعلانه هذا خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، الزعيم التونسي السابق.

وفي خطابه فقد انتقد قيس سعيد بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية واتهمها بـ”الارتماء في أحضان الخارج” معتبرًا أنه لا يمكن لهذه الأطراف أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.

وقد أشار إلى أن الشعب التونسي يعرف الخفايا وسوف يواجه بقوة كل من يحاول التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وقد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه ملتزم بتطهير البلاد من الفساد والمسؤولية، وأنه لن يتراجع في هذا الصدد، وأضاف أن السلطة ليست مجرد طموحٍ شخصي، بل هي مسؤولية لخدمة الوطن والمؤسسات العامة.

رئيس تونس قيس سعيد



وأشار الرئيس التونسي إلى أن البلاد تواجه حربًا من أجل البقاء ومواجهة محاولات إسقاط الدولة وتفكيك مؤسساتها، وثمّن وعي التونسيين وتصديهم للمؤامرات التي تستهدف الوطن واستقلاليته.

وفي الختام فقد أعلن سعيد أنه سوف يقدم ترشحه في الفترة القانونية المحددة للانتخابات الرئاسية، وأنه يجب أن يكون المترشح مزكى من التونسيين ومنتخبًا من قبلهم، وليس من قبل جهة خارجية.