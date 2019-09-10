قيام دولة عربية جديدة بدستور إسلامي.. تعرف على شروط الجنسية

الجبل الأصفر أو رسميا مملكة الجبل الأصفر هي دولة حديثة ترتكز بالأساس على توطين العرب ممن قد تهجروا إضظراراً من بلدانهم بسبب الحروب المشتعلة.







ورفعت الدولة الحديثة لوقت قريب، شعارات توفير الكرامة الإنسانية لمواطنيها الجدد- وأن هناك شروط وإجراءات لتجنيس النازحين العرب قد يتم الأعلان عنها قريباً. مملكة الجبل الأصفر – تقع في الحدود بين مصر والسودان. في منطقة ملاصقة لمثلث حلايب وشلاتين، ومساحتها 2060 كلم. ويخطط الرامون من قيام الجبل الأحمر أن تكون حلاً لأزمة النازحين والمهجرين ممن يفتقدون للمسكن الخاص. ورغم الإيجابية التي تبدو ظاهراً حيال نشوء دولة تعرف بإسم الجبل الأصفر – إلا أن أصحاب التشكيك تلقوها بالسخرية وأعتبروها وهمية ، فيما يرى آخرون أنها خطوطة لإتمام صفقة القرن، فيما لم تعلق أي دولة عليها أو أي رئيس عربي حتى الآن بشكل علني.

مكان مملكة الجبل الأصفر







وكانت كل من مصر والسودان في وقت من الأوقات أقرب لتملك ( البئر الطويل) إلا أنه لم يطالب أحد به ، وإستناداً لإتفاقية 1899 وخلالها أخضع مثلث حلايب وشلاتين للسيادة المصرية، وتمسكت السودان بالإتفاقية بعد التعديل اللاحق في 1902 لتقع حلايب وشلاين في حدودها، ورغم النزاع بين البلدين عليها تم ‘إتخاذ البئر الطويل( الجبل الأصفر) القريب- فجأة كموقع مناسب لقيام دولة إسلامية كحل جذري لأزمة النازحين.

علم مملكة الجبل الأصفر







يتوسط شعار علم الجبل الأصفر – نخلة في إشارة على ما يبدو لخلوها من أي شيئ ما عدا النخيل. كما يتواجد في الأعلى نص قرأني، بسم الله الرحمن الرحيم، في طريقة مشابهة للملكة العربية السعودية والتي يرسم على علمها فقرة دينية

تعرف على أساسيات دولة الجبل الأصفر- الإسلامية







وعلى لسان رئيسة مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر ، نادرة نصيف، جاء إعلان قيام المملكة رسمياً من من أوديسا ، أوكرانيا ،في مسعى لتكون دولة نموذجية، وأن التعليم يجعل إحدى ركائزها الأساسية، وتوفير أدنى مستلزمات الحياة لأولئك الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وجدوا أنفسهم تحت وطأة الحروب في بلدانهم.

نقاط أخرى مهمة حول مملكة الجبل الأصفر، سيتم إعتماد دستور يستند عل الشريعة الإسلامية، إضافة لكونه الدستور مقتبساً من دساتير دول، اليابان، السعودية ، سنغافورا، السويد، الكويت الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم تمويل المشروع من العرب الأثرياء المهتمين ببناء أماكن للنازحين والمهجرين.

وتم إفتتاح حسابات للجبل الأصفر على مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر ، فيسبوك، الذي من خلاله تم إعتماد حساب خاص لوزارة الخارجية التابعة لمملكة، إضافة لموقع إلكتروني لا يزال قيد الإنشاء في إنتظار ظهوره قريباً.

لـقناة bbc ، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، ناصر زهير، أنه إنشاء دولة في منطقة لا تدعي أي دولة إمتلاكها لا يعد مخالفاً للقانون الدولي، إذا ما تحصلت على مقومات أساسية وهي ، الأرض، الشعب، السيادة ، الإعتراف الدولي.