أعلنت قوات الدعم السريع في السودان يوم الاثنين أنها نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وفي بيان صادر عن القوات فقد أفادت بأن العملية أسفرت عن تدمير طائرة حربية من طراز C130، بالإضافة إلى مخزن للذخيرة وعدد من الآليات والمعدات والمركبات.

قوات الدعم السريع تستهدف قاعدة وادي سيدنا في السودان

وقد أشارت القوات إلى أن هذه العملية النوعية تسببت في هلع بقايا قوات الجيش السوداني حيث لم يكن لديهم خيار سوى الهروب من ميدان القتال.

وأكدت القوات أن هذه العملية لن تكون الأخيرة وسوف تستمر في العمل بنفس العزيمة لإنهاء هذه الحقبة البائسة في تاريخ الشعب السوداني العظيم.

وأكدت القوات أنها تعتزم إنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والمساواة والعدالة والحكم الديمقراطي.

ويذكر أن الحرب قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.

وقد أسفرت الأشهر السبعة المتواصلة من الحرب في السودان عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح الملايين داخلياً وإلى دول الجوار.