برقية لقمة جدة: فلاديمير بوتين مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية وجه فيها تحياته للمشاركين في القمة العربية التي يتم عقدها اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه فقد أكد “بوتين”، خلال البرقية التي تم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني، والذي جاء فيها أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، وذلك لمواجهة التهديدات والتحديات الجديدة بشكل فعال.

حرص روسيا على علاقاتها بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كما أضاف أن “روسيا حريصة على تطوير علاقاتها الودية وتعاونها بالشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، و الاستجابة للتهديدات وكل التحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة.

وقد أكد الرئيس الروسي مواصلة بلاده عازمة على دعم الجهود الجماعية للوصول لحل سلمي للقضايا الإقليمية المشتعلة، بما في ذلك، الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الكامل لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة.

وقد شدد الرئيس الروسي، على أن بلاده ستستمرفي تقديم المساعدات الممكنة حتى يتم تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة المعروفة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، “القمة الحالية لجامعة الدول العربية”.