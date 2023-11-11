قمة الرياض .. أبو الغيط: دعوات التهجير جريمة دولية .. وولي العهد السعودي: نحن أمام كارثة حقيقية

في ظل الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والتطورات الدامية في فلسطين، تكمن أهمية تصريحات الشخصيات البارزة التي تُلقى في قمم دولية، حيث تحمل رسائل حاسمة وتوجيهات للمجتمع الدولي.

صورة للزعماء المشاركين في قمة الرياض _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

سنستعرض في هذا الموضوع تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال قمة الرياض العربية الإسلامية.

قمة الرياض

تمثل قمة الرياض العربية الإسلامية استجابة فورية لتطورات الأوضاع في فلسطين، حيث جمعت قادة الدول وشخصيات بارزة للبحث في التحديات الراهنة وسبل تحقيق السلام ووقف التصعيد.

تصريحات أحمد أبو الغيط

في كلمته أمام القمة، أكد أبو الغيط على أن العدوان على غزة يُعتبر استمرارًا لنمط العدوان الذي شهدناه سابقًا، ولكنه أعرب عن الأمل في أن يكون هذا الهجوم الأخير.

أشار أبو الغيط إلى وحشية النهج العدواني واستهداف المدنيين بشكل جماعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأدان أبو الغيط بشدة استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة، واصفًا دعوات التهجير بأنها جريمة دولية.

ودعا أيضًا إلى التجاوب مع دعوات عقد مؤتمر دولي لإعادة النظر في حل الدولتين، مُؤكدًا ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب أهل غزة في هذه اللحظة الحرجة.

تصريحات محمد بن سلمان

ألقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كلمة افتتاحية في القمة، حيث أدان بشدة الحرب على فلسطين، وأعرب عن الوقوف السعودي الثابت مع الشعب الفلسطيني.

أكد بن سلمان على جهود المملكة في حماية المدنيين في غزة وتحقيق التنسيق الدولي لوقف الحرب.

وفي تأكيد للدور الرائد للمملكة العربية السعودية، دعا بن سلمان إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وضرورة توفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، مشددًا على دعم المملكة لرفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات، مُؤكدًا الدعوة للإفراج الفوري عن الرهائن والمدنيين الأبرياء.

تأتي تصريحات أبو الغيط ومحمد بن سلمان في سياق تصاعد الأزمة الفلسطينية، حيث تحمل رسائل قوية ودعوات للمجتمع الدولي للتصدي للاستفزازات الإسرائيلية وتأكيد الدعم لشعب فلسطين.