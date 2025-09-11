قطر تضغط على الإمارات لإغلاق سفارتها في تل أبيب

ذكرت صحيفة هآرتس نقلاً عن مصادر دبلوماسية خليجية أن قطر تمارس ضغوطًا على الإمارات من أجل إغلاق سفارتها في تل أبيب.

وفي خطوة قد تُتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعكس الغضب القطري والخليجي من ضرب إسرائيل للدوحة منذ أيام.

وأوضحت المصادر أن المطالب القطرية وجدت آذانًا صاغية لدى الجانب الإماراتي، وأن القرار بات قيد الدراسة الجدية تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

وأضافت أن الإمارات بدأت تدرك، ولو بشكل متأخر، أن توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تصب في مسار السلام أو تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، ما قد ينعكس على مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وتل أبيب.