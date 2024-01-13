قصف جوي يقتل 33 مدنيًا وتصاعد العنف في الخرطوم

أعلنت منظمة (محامو الطوارئ المستقلة) عن مقتل 33 مدنيًا على الأقل في الخرطوم يوم الخميس، حيث قضى 23 منهم في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على منطقة تقع في جنوب شرقي العاصمة، وتهدف هذه المنظمة إلى رصد الانتهاكات وتوثيق ضحايا العنف المدني.

أعمدة الدخان في العاصمة السودانية الخرطوم

وقد ذكرت المجموعة الحقوقية أن 10 مدنيين آخرين قتلوا جراء قصف المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوب الخرطوم.

وتشهد هذه المنطقة صراعًا مستمرًا منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقد أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل ونزوح أكثر من 7 ملايين شخص، وفقًا لتقديرات منظمة مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث (أكليد) وهي منظمة غير حكومية.

وقد أشارت منظمة (محامو الطوارئ) إلى أن القصف الجوي في منطقة سوبا قد أسفر عن مقتل 23 مدنيًا وعدد كبير من الجرحى بما في ذلك إصابات خطيرة.

وفي الحزام الجنوبي للخرطوم فقد أفادت لجنة المقاومة المحلية بأن عشرة مدنيين قتلوا نتيجة لتبادل قصف مدفعي في حي سكني وسوق محلي.

وتتصاعد حدة العنف في الخرطوم وتزايد عدد الضحايا المدنيين مما يدفع المنظمات الحقوقية إلى دعوة جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف النزاعات الدامية والسعي نحو حل سلمي للأزمة.