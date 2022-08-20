قصة عبدالله رشدي وجيهان العراقية ورد فعله اتجاه قصتها

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية قصة عبدالله رشدي وجيهان العراقية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت الأخيرة خلال مقطع مصور لها الداعية والإمام عبدالله رشدي بقيامه بأفعال اتجاهها تنافي تعاليم الدين الإسلامي، ثم تفاعل مختلف رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تلك لتصريحات ومقطع الفيديو المصور للمدعوه جيهان العراقية بشكل كبير، وحول حقيقة هذه الإدعاءات التي جاءت ضد عبدالله رشدي.

قصة عبدالله رشدي وجيهان العراقية

بدأت قصة عبدالله رشدي وجيهان العراقية من خروج فتاة مجهول تدعى جيهان من خلال مع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتهم فيه عبدالله رشدي بمحاولات فرض عليها زواج المتعة وقام باغتصابها، وبدأت حديثها بأنها في البداية تواصلت معه للحصول على استشارة تخص العلاقة الزوجية الخاص بها، ومن ثم حسب ادعائها طلب منها الشيخ الزواج والقدوم إلى مصر، وبالفعل تطلقت من زوجها وجاءت إلى مصر للزواج منه، وعند طلبها عقد الزواج الكتابي معه رفض وحاول اغتصابها، وحسب أقوالها تمكنت من الهرب منه.

عبدالله رشدي السيرة الذاتية

يعرف عبدالله رشدي بأنه إمام وداعية تابع إلى وزارة الأوقاف المصرية، ولد في محافظة القاهرة عام 1984، حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، بدأ نشاطه في الدعوة الإسلامية من عام 2011.

رد عبدالله رشدي على التشهير به

علق الداعية عبدالله رشدي على المقطع الموجهة ضده باتهامات متعددة، بالسخرية والإنكار، وذلك خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكداً بأنه سيعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المقطع وما يحتويه من إدعاءات تشهر به باطلة وغير صحيحة.

وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع!

وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في ٢٠٢٢..وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) August 18, 2022

كما جاءت ردود الفعل المؤيدة للشيخ عبدالله رشدي كثيرة من خلال التعليقات على رد الشيخ، حيث أنكر العديد منهم أيضاً تلك الادعاءات الكاذبة، فقال أحد المتابعين للشيخ أنه عندما فشل الحفاظ في ميدان الحوار والنقاش، اتجهوا إلى مثل تلك الأكاذيب التي لا يصدقها أحد، كما انهالت الدعوات للشيخ أن يسدد الله خطاه ويبعد عنه شر الكاذبين والماكرين، وطالب العديد منهم أن يتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقه وسمعته التي لا غبار عليها.