قرارات صارمة لمحاسبة المقصرين في الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني قرارات صارمة في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول

وقد أشار البيان إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني السكنية المجاورة.

وتم إحالة الضباط والمنتسبين المسؤولين عن المنطقة التي وقع فيها الاعتداء إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبتهم، كما تم تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة.

وقد أوضح البيان أن القائد العام للقوات المسلحة يشرف بشكل مباشر على فريق العمل المكلف بملاحقة المرتكبين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأكد أن الإجراءات الأمنية ستكون حازمة تجاه العناصر التي شاركت في هذا الاعتداء الإرهابي، وستتم وفقًا للقانون.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى معلومات هامة حول المسؤولين عن الاعتداء.

وختم البيان بتأكيد أن القوات الأمنية مكلفة بحماية البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين وأنه لن يتم التهاون في مواجهة أي تهديد للأمن الوطني.