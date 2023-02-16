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قبل قدومه.. تعرف على موعد وإمساكية شهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٣

نهلة المصري

يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم شهور السنة بالنسبة للمسلمين بالعالم اجمع، وينتظره الكثيرين داخل الوطن العربي كل سنة، ويبحثون دائما عن إمساكية الشهر الكريم، وذلك بهدف معرفة مواعيد الصلاة ووقت السحور والافطار، وعبر موقعنا الالكتروني “نجوم مصرية”، سوف ننشر لكم جدول إمساكية شهر رمضان الكريم ٢٠٢٣.

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ما هو موعد شهر رمضان ؟

يعد شهر رمضان من اجمل شهور السنة، والتي انعم الله سبحانه وتعالى علينا فيها بالعديد من النعم العظيمة، وجعل صوم ذلك الشهر الكريم من أركان الإسلام الخمسة، ويبدأ هذا الشهر بعد رؤية هلاله يوم ٢٩ من شهر شعبان الهجري ١٤٤٤.

ليكون أول يوم رمضان هو الاربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلاديا.

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إمساكية شهر رمضان الكريم

يطل علينا شهر الخيرات “شهر رمضان الكريم” بالكثير من الفضائل والبركات، وتوضح لنا إمساكية شهر رمضان ٢٠٢٣، مواعيد الامساك عن الطعام والشراب ومواعيد الصلوات الخمسة أيضا.

إمساكية شهر رمضان ٢٠٢٣
إمساكية شهر رمضان ٢٠٢٣

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نهلة المصري

نهلة المصري خريجة كلية آداب جامعة عين شمس، اعمل في مجال الترجمة بخبرة تصل إلى خمسة سنوات، بجانب حبي للكتابة والقراءة، اجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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