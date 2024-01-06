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قائد الجيش السوداني يرفض اتفاقات الدعم السريع ويتعهد بمواصلة الحرب

عبد الرحمن عياد

في خطاب ألقاه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان فقد أعلن رفضه لاتفاق تم توقيعه بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية وجماعات سياسية، وشدد على استمرار الحرب التي تستمر منذ تسعة أشهر، وقد جاءت تصريحاته خلال خطاب ألقاه أمام القوات يوم الجمعة.

وفي كلمته فقد انتقد البرهان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، حيث اتهمه بإهانة الشعب السوداني وعبر عن استيائه من تصفيق بعض السياسيين له.

وأضاف البرهان قائلاً: (نأسف لتصفيق وضحك بعض السياسيين لحميدتي، واتفاق بعض السياسيين مع الدعم السريع غير مقبول.

ومن جانب آخر فقد رحب قائد الجيش بوجود المقاومة الشعبية السودانية وأكد أنهم سيتم تسليحهم.
وأشار إلى أنه يجب تنظيم وتسجيل هذا السلاح لكنه أيضًا أكد أنه لا يوجد مانع من دعم أي منطقة مهددة في السودان بالسلاح.

وختم قائد الجيش السوداني كلمته بالقول: (معركتنا مستمرة، معركة استعادة كل موقع في السودان).


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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