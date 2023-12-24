في ذكرى استقلال ليبيا.. ولي العهد الليبي يطلق مبادرة لخلق حلولا سياسية واقتصادية

أطلق ولى العهد الليبي محمد السنوسي، مبادرة وحوارًا وطنيًا من أجل إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، وذلك تزامنًا تزامنا مع ذكرى استقلال ليبيا في يوم 24 ديسمبر من كل عام، من أجل توجيه الأمة الليبية نحو الاستقرار والازدهار، ولاقت هذه المبادرة دعمًا وإشادة من مختلف الجهات داخل ليبيا والمجتمع الدولي.

ولي العهد الليبي محمد السنوسي

خارطة طريق شاملة لمستقبل الأمة الليبية

وكشف ولى العهد الليبي محمد السنوسي خلال خطابه السنوي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، عن إطلاق حوار وطني ممهدًا الطريق نحو خارطة طريق شاملة لمستقبل الأمة، وذلك لإعادة إشعال الحوار الوطني الليبي، لتكون هذه المبادرة دافعًا لحل سياسي واقتصادي ملح داخل ليبيا، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار لشعب الليبي.

وأوضح السنونسي خلال مبادرة ضرورة صياغة رؤية موحدة من خلال حوار بناء في إطار طبيعة الجهود المشتركة في تجاوز التحديات السابقة، وتعزيز الوحدة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وشامل

توفير منصة لأصوات متنوعة من جميع فئات المجتمع الليبي

وأشار ولى العهد الليبي بأن الحوار الوطني الليبي الجديد والذي يتولى قيادته يهدف لتوفير منصة لأصوات متنوعة من جميع فئات المجتمع الليبي، بالإضافة إلى تيسير مناقشات مفتوحة تحتوى على كافة الآراء والمصالح، من أجل وضع الأسس لخارطة طريق شاملة، مؤكدًا بأن هذه المبادرة تحمل بين ثناياها وعدًا كمصباح أمل لليبيا، خاصة بأن من أهم أهدافها معالجة التحديات المتعددة التي عائقت استقرار الأمة الليبيبة وتنميتها.

وأضاف محمد السنوسي بأنه يطمح إلى صياغة حلول لا تعالج فقط المخاوف الفورية، بل تضع أسسًا دائمة للتقدم المستدام، مؤكدًا بأنه ملتزم ببدء الحوار يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية إلى نهج شامل لمعالجة التحديات المعقدة في ليبيا، وذلك من خلال تشابك هذه الأبعاد، يهدف الحوار إلى إنشاء استراتيجية شاملة ليس فقط لحل المأزقات السياسية الفورية، بل لوضع الأسس لإحياء الاقتصاد والنمو في كافة أنحاء ليبيا.

المصالحة والوحدة ورؤية جماعية لمستقبل أكثر إشراقًا

واختتم ولى العهد الليبي محمد السنوسي بأن إحياء الحوار الوطني الليبي بقيادته يرمز إلى خطوة نحو المصالحة والوحدة ورؤية جماعية لمستقبل أكثر إشراقًا، مع مراعاة التزام التضمين وبناء الاتفاقات لتجاوز الانقسامات، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالغرض المشترك والاتجاه نحو مستقبل أفضل لليبيا دولة وشعبًا.