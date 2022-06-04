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في حوار صريح.. المطرب وليد توفيق يكشف عن “غلطة” عمره وسر عن الراحل عمر الشريف

محمد مختار

حل المطرب اللبناني الكبير، وليد توفيق، ضيفا على برنامج بالخط العريض المذاع على شاشة قناة الحياة الفضائية،  بواسطة تقنية الفيديو، وكشف كثير من الأسرار سوف نرصدها لكم في هذا الموضوع.

في حوار صريح.. المطرب وليد توفيق يكشف عن "غلطة" عمره وسر عن الراحل عمر الشريف 1 4/6/2022 - 9:58 ص

وليد توفيق يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

تحدث النجم وليد توفيق عن رأيه في أغاني المهرجانات، أثناء حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب ليلة أمس، وقال: المهرجانات لون شعبي مثله مثل كل الأغاني الشعبية، وأكد أنه يحب أغنية بنت الجيران وكذلك أغنية الغزالة رايقة.

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أقرب أغنية إلى قلب وليد توفيق وأحب فيلم

قال المطرب اللبناني وليد توفيق أن أقرب أغانيه لقلبه هي أغنية أنزل يا جميل في الساحة، لأنها عرفته بكل الجماهير في الوطن العربي وحققت نجاحا كبيرا.

وعن أحب فيلم إلى قلبه، أكد أن فيلم “من يطفئ النار” كونه قام بالتمثيل أمام قامة كبيرة مثل النجمة مديحة يسري.

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لقطة من اللقاء

وليد توفيق يكشف عن غلطة عمره

كشف الفنان وليد توفيق عن “غلطة عمره” وأكد أنها تتعلق بعد إكمال تعليمه، حيث خرج من التعليم وعمره 16 سنة، حتى يبحث عن عمال يساعد به نفسه، ويقوم بتوفير احتياجات أشقائه السبعة.

ورغم تلك التضحية العظيمة من أجل إخوته؛ إلا أن وليد توفيق أكد أنه نادم على ترك الدراسة، ولو عاد به الزمن لن يفعل ذلك أبدا.

يكشف سر عن النجم عمر الشريف

كشف وليد توفيق أثناء حواره في برنامج بالخط العريض سرا عن النجم العالمي عمر الشريف، حيث أكد أن المطرب الشعبي الراحل علي حميدة تعرض لموقف محرج للغاية في أحد الفنادق، حيث قام عمر الشريف بصفعه على وجهه بسبب الملابس التي يرتديها، والذي اعتبرها الشريف أنها خادشة للحياء.

يذكر أن علي حميدة هو أحد أهم المطربين الشعبيين الذين ظهروا في نهاية الثمانينات، وحققت أغنيته “لولاكي” نجاحا لم تحققه أغنية عربية قبلها وربما بعدها.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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