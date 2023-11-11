في المغرب.. توقعات بانخفاض الذهب بنسبة 8% والحديد 3% السنة القادمة

توقع عدد من الخبراء في المملكة المغربية انخفاض أسعار الذهب السنة القادمة بنسبة 8% مقارنة بالعام الحالي الذي سجل الذهب في خلال الربع الأول منه ارتفاع بنسبة 9%، بينما ستشهد أسعار البلاتينيوم والفضة ارتفاعا لتزايد الطلب عليها.

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ليلى بنعلي: انخفاض الحديد والقصدير بنسبة 8% فيما تبقى من السنة الجارية

وقالت ليلى بنعلي، وزير الإنتاج الطاقي أثناء تقديمها مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارتها لعام 2024 الأربعاء الماضي لعام 2024 بمجلس النواب أن أسعار الحديد والقصدير شهدت ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي 2023، وتوقعت بنعلي أن تنخفض الأسعار لهاتين المعدنيين بنسبة 8% فيما تبقى من العام الجاري، وستزداد نسبة الانخفاض إلى 3% في العام القادم، وذلك عند النظر إلى تحسن العرض وانتعاش السوق في دولة الصين.

وأضافت بنعلي أن الانتقال الطاقي سينعكس بشكل إيجابي على الطلب المتزايد على بعض المعادن مثل الألومنيوم، والنيكل والنحاس.

وأشارت الوزيرة إلى أن أسعار الفوسفات الخام كانت مستقرة عند 345 دولار للطن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار ثنائي فوسفات الألومنيوم، والتي شهدت انخفاضا أثناء الربع الأول من عام 2024 بما يقرب 8%، وذلك قبل أن تثبت عند سعر 454 دولار للطن في شهر يونية من هذا العام.