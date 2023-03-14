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في الكويت.. «قانونية البلدي» توصي بتصنيف شركات النظافة بحسب الخبرة

أحمد مراد

قررت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بدولة الكويت برئاسة فهد العبد الجادر، أمس الإثنين، الموافق 13 مارس 2023، التوصية بالأخذ بمقترح المهندسة منيرة جاسم الأمير، عضو المجلس البلدي، وذلك فيما يتعلق بالمعايير التي يتم تصنيف شركات النظافة الخاصة في المدن بناء عليها، حيث اقترحت أن يتم التصنيف لشركات أعمال النظافة وفقاً للخبرة والقدرات، والإمكانيات التي تتمتع بها كل شركة.

وأبقت اللجنة على مشروع لائحة الإعلانات، على جدول أعمالها، والذي شمل العديد من المواد ضمن اللائحة، كما أبقت أيضا على رد الإدارة القانونية الخاص بالمقترح المقدم من العضو السابق حمد المدلج، وذلك فيما يخص السماح بإقامة المعارض المؤقتة ذات المدة القصيرة برسوم محددة.

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طلب شركة المرافق العمومية

وأحالت اللجنة الطلب الخاص بشركة المرافق العمومية، وقررت اللجنة خلال اجتماعها، إحالة الطلب المقدم منها باستثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة إلى الجهاز التنفيذي.

في الكويت.. «قانونية البلدي» توصي بتصنيف شركات النظافة بحسب الخبرة

وقامت اللجنة بإحالة الرد على سؤال العضوة المهندسة شريفة الشلفان، في شأن فرز وإعادة تدوير للنفايات الصلبة والإنشائية إلى اللجنة المشتركة (القانونية والمالية، وشئون البيئة).

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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