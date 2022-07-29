فيضانات وانهيار الطرق.. أمطار غزيرة تجتاح الإمارات ودول الخليج

تشهد عدة دول خليجية فيضانات غزيرة وأمطار غزيرة جراء المنخفض الجوي الذي أصاب المنطقة خلال الفترة الحالية، أدت إلى وقوع إصابات وأضرار بالغة في الطرق وبعض المباني السكنية. ونادرا ما تشهد منطقة الخليج أمطارا خلال أشهر الصيف.

أمطار غزيرة في الإمارات

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات إماراتية محلية انهيار طرق ومتاجر في عدة مدن، وكانت مدينة كلباء في الفجيرة الأكثر تضررًا من هذه الأمطار.

تسبب استمرار هطول الأمطار منذ يوم الأربعاء في جرف السيارات، وحذر المسؤولون المواطنين من عبور الأودية والمناطق التي تتدفق فيها مياه الأمطار.

وقال نشطاء إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمطار الغزيرة أحدثت أضرارا مادية، وسط مخاوف من استمرار هطول الأمطار.

نُشر مقطع فيديو لشارع مطار الفجيرة على موقع تويتر، يُظهر انهيار الطريق وتضرر العديد من السيارات.