فيديو نادر للفنانة نانسي عجرم يثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو نادر للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت فيه وهي في سن المراهقة وبشكل مختلف تمامًا عن شكلها الحالي، مما أثار تساؤلات كثيرة حول قيامها بالكثير من عمليات التجميل.

وظهرت نانسي، في الفيديو وهي في الـ 13 من عمرها، وتحدثت من خلاله عن الغناء وتأثيره على دراستها، حيث قالت أن مشاركتها بالغناء في الحفلات لا يؤثر على دراستها إطلاقًا، فهي تخصص لكل شيء الوقت المناسب.

وأضافت نانسي، أن كلما عملت بالغناء أكثر كلما زاد شغفها نحو التعليم، مشيرة إلى أن زملائها بالمدرسة لا يعلقون على عملها بالغناء، وأن معلميها يشجعونها.

شاهد الفيديو هنا

يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد طرحت مؤخرًا ألبومها العاشر في مسيرتها الفنية، ويتكون من 14 أغنية من إنتاج شركة “إين تو ميوزيكا”.

وجاءت أغاني الألبوم كالتالي:

“سلامات” كلمات: شادي نور، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: هادي شرارة.

“بدي حدا حبّو” كلمات: أحمد ماضي، وألحان: زياد برجي، وتوزيع: هادي شرارة.

“حبك بيقوى” كلمات: خالد تاج الدين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: هاني يعقوب.

“مشكلتك الوحيدة” كلمات: علي المولى، وألحان: أمين قميحة، وتوزيع: باسم رزق.

“هيدا أنا” كلمات: اميل فهد، وألحان: يحيى الحسن، وتوزيع: باسم رزق.

“جاية معاك” كلمات: خالد تاج الدين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

“يا ناس قولولي” كلمات: كريستل غانم، وألحان: جوزيف جحا، وتوزيع: باسم رزق.

“ما تعتذر” كلمات وألحان: نبيل خوري، وتوزيع: باسم رزق.

“علشانك” كلمات: شادي نور، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: هاني يعقوب.

“مية وخمسين” كلمات وألحان: نبيل خوري، وتوزيع: باسم رزق.

“ياما” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

“حياة” كلمات: محمد رفاعي، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: هادي شرارة.

“حاجات خصوصية” كلمات: أحمد شتا، وألحان: حمدي صديق، وتوزيع: محمد مصطفى.

“عاتب ولوم” كلمات: أحمد عرفان، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: محمد مصطفى.