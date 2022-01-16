“فيديو” مدعي النبوة نشأت مجد النور يتوعد المصريين بالزلازل وغضب السماء بعد سخريتهم منه

إسلام عوض

منذ أيام قليلة ظهر رجل يُدعى نشأت مجد النور، وادعى هذا الرجل أنه نبي آخر الزمان، وظهرت بجواره الإعلامية والفلكية كارمن شماس وهي تروج له، بعد تصديقها لما جاء به، وتقول هنيئاً لنا في لبنان ظهور النبي الجديد المرسل من السماء، هنيئاً لنا ظهور النبي على أرضنا، وكأنها موقنة بأنه نبي بالفعل، وأثار هذا الأمر جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

"فيديو" مدعي النبوة نشأت مجد النور يتوعد المصريين بالزلازل وغضب السماء بعد سخريتهم منه

نشأت مجد النور يتوعد المصريين

وبعد ظهور نشأت مجد النور وادعاءه للنبوة سخر المصريون منه سخرية شديدة، الأمر الذي جعل نشأت يخرج في مقطع فيديو ليرد على هذه الإنتقادات، وقال النبي المزعوم متسائلاً أليس في المصريين البالغ عددهم 120 مليون رجل رشيد، يؤمن به ويصدق كلامه.

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وأضاف نشأت مجد النور موجهاً خطابه للمصريين، أن المصريين حاربوا موسى عليه السلام وحاربوا سيدنا يوسف عليه السلام، وغيرهم، وكأنه يريد أن يقول أن المصريين حاربوا الأنبياء، وأن محاربتهم له كنبي مزعوم ليست غريبة عليهم.

كما توعد مدعي النبوة المعروف باسم “نشأت مجد النور” المصريين بإرسال الزلازل عليهم والهزات الأرضية المتتالية وغضب السماء، مؤكداً أن هذا سيحدث قريباً جداً وسوف يروا ذلك بأعينهم، إن لم يعودوا لرشدهم.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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