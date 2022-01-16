“فيديو” مدعي النبوة نشأت مجد النور يتوعد المصريين بالزلازل وغضب السماء بعد سخريتهم منه

منذ أيام قليلة ظهر رجل يُدعى نشأت مجد النور، وادعى هذا الرجل أنه نبي آخر الزمان، وظهرت بجواره الإعلامية والفلكية كارمن شماس وهي تروج له، بعد تصديقها لما جاء به، وتقول هنيئاً لنا في لبنان ظهور النبي الجديد المرسل من السماء، هنيئاً لنا ظهور النبي على أرضنا، وكأنها موقنة بأنه نبي بالفعل، وأثار هذا الأمر جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشأت مجد النور يتوعد المصريين

وبعد ظهور نشأت مجد النور وادعاءه للنبوة سخر المصريون منه سخرية شديدة، الأمر الذي جعل نشأت يخرج في مقطع فيديو ليرد على هذه الإنتقادات، وقال النبي المزعوم متسائلاً أليس في المصريين البالغ عددهم 120 مليون رجل رشيد، يؤمن به ويصدق كلامه.

النبي نشأت مقموص من المصريين

ظهور نبي جديد فى لبنان إسمه نشأت مجد النور .. عامل جروب و مانع فيه دخول المصريين !!!🤣🤣

مش هاتوردوا على جنة يا مصريين عملتوا إيه فى النبي الجديد 😈😈😈😈😂😂😂😂#النبي_القماص

#النبي_نشات#صباح_الخير pic.twitter.com/IQijy4wogw — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 16, 2022

وأضاف نشأت مجد النور موجهاً خطابه للمصريين، أن المصريين حاربوا موسى عليه السلام وحاربوا سيدنا يوسف عليه السلام، وغيرهم، وكأنه يريد أن يقول أن المصريين حاربوا الأنبياء، وأن محاربتهم له كنبي مزعوم ليست غريبة عليهم.

كما توعد مدعي النبوة المعروف باسم “نشأت مجد النور” المصريين بإرسال الزلازل عليهم والهزات الأرضية المتتالية وغضب السماء، مؤكداً أن هذا سيحدث قريباً جداً وسوف يروا ذلك بأعينهم، إن لم يعودوا لرشدهم.

حوار تخيلي بين #نشأت_مجد_النور و #المصريين

– أنا نبي آخر الزمان.

– مصري: أيوة انت نبي آخر زمن فعلًا واحلي مساء عليك يا بو عمو. — AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) January 15, 2022

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