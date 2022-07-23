فيديو مؤثر.. لحظة لقاء الإعلامية أحلام العجارمة وابنها المختطف على حدود سوريا

لحظات مؤثرة عاشها جمهور السوشيال ميديا، حين شاهد فيديو المذيعة أحلام العجارمة، وهي تستقبل ابنها المختطف في تركيا، والذي غاب عنها لمدة 20 يوما.

الإعلامية أحلام العجارمة تكشف كواليس خط ابنها

قالت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة والتي تعمل لدى قناة “TRT” التركية الإخبارية، أن ابنها تم خطفه منذ 20 يوما.

وتابعت بتأثر شديد: لم أسمع صوته ولا كنت أعلم عنه أي شيء، ولم أكن على دراية بأي تفاصيل تخص مكان اختطافه. ووصفت تلك الفترة بأنها الأصعب في حياتها، وخاصمها فيها النوم.

وأشارت إلى أن لحظات انتظار رؤية ابنها على الحدود مابين سوريا وتركيا، كانت أقسى ما يمكن ولن تنساها أبدا.

وأوضحت أحلام العجارمة: أن ابنها الذي يدعى “الوليد” تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، وتم أخذه إلى مدينة إدلب السورية، بشكل غير إنساني جعله عرضة للخط.ر.

كيف تم العثور على ابن الإعلامية أحلام العجارمة؟

قالت أحلام: أن السلطات الأمنية في تركيا، ساهمت بشكل كبير في العثور على ابنها، حيث تمكنت من التعرف على هوية الخاطفين، وتحديد المكان الذي احتجزوا فيه الطفل، ومن ثم تمت استعادته سالما.

نترككم الأن لمشاهدة فيديو لقاء الإعلامية أحلام العجارمة مع ابنها العائد بعد 20 يوما.