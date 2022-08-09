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فيديو لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني في القاهرة

عبد الرحمن رضا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو يظهر لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني في القاهرة وهو يلقي كلمة في إحدى المؤتمرات.

فيديو لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني في القاهرة

ويظهر في المقطع المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثناء إلقاء كلمة في المؤتمر العربي الأفريقي لمكافحة التزييف، في دار حرس الحدود في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الاثنين.

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وأثناء حديثه في المؤتمر سقط محمد القحطاني على الأرض مغشيا عليه، في غضون ذلك، أفادت تقارير إخبارية أنه توفي لاحقا في المستشفى، وتم إلغاء المؤتمر فور سقوطه وهو يلقى الكلمة الخاصة به.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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