“فن الإماراتية ” تنظم عدة ورش إبداعية لدعم الأطفال والكبار

أنهت مؤسسة “فن” فعاليات مخيم “فنتاستيك” الشتوي ودورة “التصوير الرياضي” التي أقامتها خلال ديسمبر الجاري والتي إستهدفت الصغار واليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و20 عاماً وذلك في سياق التزامات المؤسسة الهادفة لدعم وتعزيز الفن الإعلامي والبصري لدى الأطفال والناشئة وتطوير قدراتهم وتحفيزهم على إطلاق طاقاتهم وتوسيع مخيلتهم في كافة المجالات الإبداعية والفنية .

وأقامت المؤسسة في المخيم باقة متنوعة من ورش العمل الفنية والإبداعية التي مكنت الصغار ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 عاماً من اكتشاف روائع الدراما وتعلم أساسيات ومهارات التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي وابتكار المشاهد وكيفية صنع وإنشاء الشخصيات وتطويرها وتقمصها حيث تم تدريب الأطفال على طرق استكشاف النص وتعلم فنون الكتابة الإبداعية والسرد القصصي وأساسيات فن الارتجال والتحدث بطلاقة أمام الجمهور والتفاعل مع بقية أعضاء الفريق ما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم المختلفة وهو ما يتماشى مع أهداف “مؤسسة فن” الهادفة إلى الاستثمار في الأطفال وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم المختلفة.

وهدفت “مؤسسة فن” عبر دورة “التصوير الرياضي” التي نظمتها بالتعاون مع “نيكون” لتدريب الكبار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و20 عاماً على تقنيات التصوير الرياضي التي تختلف عن عملية التصوير العادي كونها تتعامل مع مشاهد متحركة وتتطلب ضبطاً خاصاً لسرعة الغالق في عدسات الكاميرات لتكون مثالية لالتقاط صور اللاعبين أثناء الركض حول الملعب وحرصت “فن” من خلال هذه الدورة على تأهيل الطلبة للتعامل مع الحركة العالية التي تشهدها الملاعب والعمل تحت الضغط وفي أماكن مفتوحة الأمر الذي يتطلب منهم سرعة الحركة والتفكير لتحديد اللقطة المناسبة.

وشددت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة “فن” على حرص المؤسسة على تهيئة بيئة إبداعية وتعليمية متكاملة تجمع بين المرح والأنشطة الفنية والثقافية المختلفة التي تُكسب الأطفال واليافعين مهارات جديدة وتهدف من خلال مبادراتها وفعالياتها المتنوعة إلى احتضان أصحاب المواهب الصغيرة وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً عبر اكتشاف قدراتهم ودعم وتطوير مهاراتهم باستخدام أساليب متعددة تساهم في تعزيز روح الاستكشاف والابتكار لديهم وتساهم في توفير منصات مُلهمة تُمكنهم من التعبير عن أنفسهم ووجهات نظرهم ورؤاهم الخاصة والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي.

وأكدت القاسمي أن المخيم الشتوي وفر للأطفال فرصاً استثنائية تساعدهم على تنمية خيالهم واستثمار قدراتهم الجسدية والعقلية ما ينعكس إيجاباً عليهم، لافتة إلى أن كافة الورش والفعاليات تأتي في إطار حرص مؤسسة فن على تحويل عملية التعلم إلى تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة وقادرة على تحفيز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين في مختلف مجالات الفنون الأدائية والإعلامية والبصرية.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الورش والدورات التدريبية التي تنظمها “مؤسسة فن” تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين وضمن بيئة آمنة قادرة على تحفيز الأطفال على إطلاق طاقاتهم وتنمية مهاراتهم الذاتية من أجل ضمان حصولهم على ما يحتاجونه من تدريبات وخبرات مختلفة.