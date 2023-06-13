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فلسطين تدعم ملف ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

كمال أبو سيف

يتواصل الدعم الدولي للمملكة العربية السعودية، في ملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030م، من معرض إكسبو العالمي، حيث أكدت دولة فلسطين تأييدها للملف الذي بات يحظى بدعم عالمي واسع.

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وأعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، عن شكر وتقدير المملكة لقرار دولة فلسطين وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي الإثنين على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

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تهنئة سعودية لفلسطين 

هنأ الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرفة على تنظيم معارض إكسبو العالمية، وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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