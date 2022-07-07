“فطرة”.. مبادرة لدعم الفطرة السليمة¦ حوار مع الكاتب العراقي عادل الشرار

{ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }

مبادرة فطرة

هي مبادرة انطلقت لدعم الفطرة السليمة في مواجهة الشذوذ الجنسي وبيان أن هناك جنسين لا ثالث لهما ( ذكر وأنثى ).

يقول الكاتب العراقي عادل الشرار أننا كبشر من ذوي الفطرة السليمة على إختلاف أدياننا نرفض الشذوذ الجنسي والمثلية…الخ من هذه الحركات لكن المشكلة كانت تنتشر بصورة أكبر وبشكل سريع وكان لابد من احتوائها أو مواجهتها بالطريقة ذاتها التي انتشرت فيها،لذلك اتخذت حملة ومبادرة خطوة شعاراً يميزها وينتمي إليها كل من يدعم أفكارها التي تدعو إلى دعم الفطرة السليمة بعيداً عن الدين والمذهب والقومية واللغة، شعار فطرة يحتوي على لونين فقط الأزرق وهو يمثل الذكر واللون الوردي الذي يمثل الأنثى.

التمويل والدعم

رغم ان #فطرة انتشرت في جميع دول العالم وقريبا في دول العالم إلا أنهم صرحوا عبر حسابهم الرسمي على فيسبوك أن فطرة لا تقبل اي تبرعات ولم ولن تكون ربحية بأي شكل من الأشكال.

الانتماء والهوية

كما تم التنويه على أن #فطرة لا تنتمي لأي جهة أو مؤسسة أو كيان ولا يوجد أشخاص يمثلون فطرة إنما هي فكرة لكل من يؤمن بها ويدعمها بطريقته الخاصة ضد الحملات الموجهة لاستهداف وتشويه فطرتنا الإنسانية.

دعوة

يدعوا الكاتب العراقي عادل الشرار كل الدول العربية وكل إنسان لديه فطرة سليمة مهما كان دينه أو لغته أو قوميته أو مذهبه أن يدعم بطريقته الخاصة وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر هاشتاك #فطرة ومتابعة أخبار الحملة والترويج لها كونها تعتبر مبادرة إنسانية ضد الهجمة التي تسعى إلى تشويه الفطرة ونشر الأفكار المسمومة.