فرصة تولي منصب وزير الشباب في الإمارات

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شباب الإمارات من الجنسين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرة والأمانة إلى مراسلة مجلس الوزراء للتقدم بطلب لتولي منصب وزير الشباب.

فرصة تولي الشباب منصب وزير الشباب في الإمارات

وصرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في موقع “إكس” بأنه يبحث عن شاب أو شابة متميزة يمثلون قضايا الشباب ويعبرون عن آرائهم، ويتابعون الملفات الحكومية ذات الصلة بشأنهم ليصبحوا جزءًا من حكومة الإمارات كوزير للشباب.

وأضاف قائلاً: “نتطلع إلى شاب أو شابة يكون ملمًا بقضايا الوطن وواعيًا لحقيقة المجتمع، ويتمتع بخبرة عملية، ويكون قادرًا على طرح أفكاره بشكل منطقي وشجاع، ويمثل بلده بكل قوة وشغف في خدمة وطنه الغالي”.

واستمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: “ندعو جميع الذين يرون في أنفسهم المؤهلات والقدرات والأمانة اللازمة لتولي منصب وزير الشباب إلى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني “ContactUs@moca.gov.ae”، ونسأل الله التوفيق للجميع في سبيل الخير”.

وخلال اليوم الأول تم استقبال أكثر من 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات.