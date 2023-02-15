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فخامة “قصر” الفنان محمد عبده مطرب العرب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد بالصور 

عبد الرحمن رضا

انتشرت صور لقصر فنان العرب محمد عبده عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، ونالت إعجاب كثير من الجماهير ورواد السوشيال ميديا.

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حيث أن القصر مزين بطريقة جذابة وألوان تجذب العينين كالأحمر والذهبي، ويدل على الفخامة والأناقة، وبه مجالس واسعة للغاية تعطيه جمالاً فوق جماله.

وأشعل الفنان محمد عبده، حفله الغنائي في مهرجان فبراير الكويت، مساء يوم السبت الأول من شهر فبراير الموافق يوم 4 فبراير، بحضور جماهيري كبير، وحمل الحفل لافتة كامل العدد بعد نفاذ تذاكر الحفل قبل أيام من موعده.

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ومن الجدير بالذكر، أن الفنان محمد عبده قدم لجمهوره بمهرجان فبراير الكويت يوم ٤ من الشهر ذاته، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (قسوة، مذهلة، على البال، أيوة).

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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