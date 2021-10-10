فائق حسن يتغزل في أصالة بكلمات رومانسية.. وهكذا ردت عليه

بواسطة أسامة مقلد

تغزل الشاعر العراقي فائق حسن، في زوجته المطربة السورية أصالة نصري، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” معلقًا عليها قائلًا أن صوتها يبث الحب في كل مكان فله رنين كأجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق، واصفًا إياها بلذة الخيال، ومعجزته في زمن اللا معجزات.

فائق حسن يتغزل في أصالة بكلمات رومانسية.. وهكذا ردت عليه
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لترد عليه أصالة، قائلة أن هذه الكلمات أجمل شيء استيقظت عليه اليوم، شاكرة الله على نعمة وحودة في حياتها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منذ أيام مقطع فيديو لأصالة وهي ترقص مع زوجها فائق حسن بطريقة رومانسية، مرتدية بفستان أبيض طويل مفتوح من الظهر، في إحدى السهرات.

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصري، قد أعلنت زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، يوم 12 سبتمبر الماضي.

وتعتبر هذه الزيجة هي الرابعة لأصالة، بعد انفصالها مؤخرًا عن المخرج طارق العريان، والد توأمها آدم وعلي، الذي تزوجته في 2006 بعد طلاق بعام من أيمن الذهبي والد أبنائها (شام وخالد).



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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