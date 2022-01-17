غيّر حياتك مع مسابقة الحلم 2022.. كيف تربح مئات الآلاف من الدولارات برسالة sms
يقوم الآن فريق إعداد مسابقة الحلم 2022 بالتجهيز للإعلان عن إنطلاق الموسم الجديد والسادس عشر من المسابقة، والذي سوف يحمل العديد من المفاجآت التي لم تشهدها المسابقة في المواسم السابقة، ففي كل موسم جديد يظهر إبداع من نوع آخر، وجوائز لم تكن في الأعوام الماضية، وذلك على غرار ما حدث في العام الماضي، حيث كانت مفاجأة الموسم الماضي هي منزل الأحلام في إحدى أفضل جزر اليونان، والتي فازت به سيدة أردنية حالفها الحظ وتغيرّت حياتها بعد ربجها 250 ألف دولار أمريكي ومنزل باليونان.
مسابقة الحلم 2022
والفوز في مسابقة الحلم ليس أمراً صعباً، فما عليك إلا الإشتراك برسالة أو اتصال عبر الهاتف المخصص لبلدك، وإن كنت من المحظوظين ستربح، لأن عملية السحب تكون بشكل عشوائي، ونظراً لأن الملايين يشتركون بالمسابقة، فالأمر يحتاج إلى توفيق من الله أولاً ثم قليل من الحظ.
الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/C7ZyB7dOQl
— الحلم (@Dream_MBC) January 16, 2022
والمتابع الجيد لـ مسابقة الحلم 2022 سوف يرى ذلك خلال الأيام القادمة، وهذا ما يحدث بالفعل بالمسابقة، فتوفيق الله وصدق المشترك وحاجته للجائزة والحظ هم عوامل الفوز، ففي نهاية العام الماضي تم السحب على مليون دولار، وكان الفائز هو شخص مصري الجنسية، واتصل به الإعلامي مصطفى الأغا على الهواء أكثر من مرة ولم يرد، ووفق قوانين المسابقة تم إجراء سحب آخر للإعلان عن فائز آخر، وكان الفوز حليفاً لطبيب عراقي متقاعد، كان حلمة أن يعالج زوجته بالخارج، وسبحان من جعل الفائز المصري لا يرد على الهاتف لتنتقل الجائزة لعلاج سيدة أقعدها المرض، وليس لها علاج سوى في الخارج.
الحلم غيّر حياتك pic.twitter.com/22E8JE6TOl
— الحلم (@Dream_MBC) January 13, 2022
إحدى طرق الإشتراك بمسابقة الحلم
لذلك لا تيأس وقم بالإشتراك في مسابقة الحلم فقد تتغير حياتك برسالة، أو بالإشتراك عبر الإنترنت، ولمعرفة أسهل وأفضل طرق الإشتراك، اتبع الخطوات التالية.
- ادخل على هذا الرابط.
- سجل رقم تليفونك.
- اضغط على “اشترك الآن”.
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