غيثة العلاكي تكتب رسالة مؤثرة لزوجها سعد لمجرد في محبسة “في عيده 38”

بقلب باكي مكسور مفعم بالحب، تواجه غيثة العلاك، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة حب ودعم بمناسبة ذكرى مولده والذي يوافق 7 أبريل.

نشرت غيثة العلاكي على حسابها الشخصي الانستجرام، رسالة لزوجها سعد المجرد، تؤكد فيها أنها سوف تتذكره في هذا اليوم مثلما تتذكره كل يوم، وتتمنى أن تجتمع معه مرة أخرى، وعلى الرغم من بعدنا، ألا إنني افكر فيك دائما، وأتمنى أن نجتمع سويا، لأنني لا أطيق اطيق الانتظار، أريد أن أكون معك ونعود مرة أخرى.

وفي كلمات حانية وجهت غيثة العلاكي رسالة إلى سعد لمجرد بمناسبة عيد ميلاده: “عيد ميلاد سعيد! سأفكر فيك اليوم ، مثل كل يوم ، وآمل أن تقضي وقتا رائعا في الاحتفال بتقدمك عاما آخر”.

شاركت غيثة العلاكي ستوري لبعض الصور لها مع زوجها سعد لمجرد وبعض الأصدقاء، وكتبت عليها عيد ميلاد سعيد.

ودائما ما تدعم غيثة العلاكي زوجها برسائل حانية كلها شوق وتمني، عبر حسابها الرسمي الانستجرام حيث كتبت: “السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قوية اليوم هو أنني لدى رجل مثلك، أن تحبني وتعتني بي. كان اختيار قضاء بقية حياتي معك هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق أنت سعادتي دائماً، مكاني السعيد. دائما وأبدا، وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليه، أنت كل شيء لدي”.