غزة تنتصر.. جندي إسرائيلي يعترف: “أتبول على نفسي كل ليلة خوفًا من المقاومة” (شاهد)

أعترف أحد الجنود الإسرائيليين أثناء استجوابه بإنه لا يعرف النوم بعد المشاهد التي رآها في غزة، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خوض حربًا ضد المقاومة الفلسطينية.

وظهر الجندي أفيخاي ليفي في أحد الفيديوهات عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويبدو عليه القلق والذعر، حيث قال: “كدت أن أقتل هذه المرأة (يقصد الفتاة التي تؤمن على حراسته” أكثر من مرة”.

وتابع: “خلال وجودي في النوم ليلًا أتبول على نفسي من الخوف، كما أنني لا أعرف النوم إلا من خلال شرب زجاجة كحول كاملة”.

وأكمل: “لا أتمكن من النوم، فأتخيل قذائف الار بي جي تطير فوق رأسي”.

وأضاف: “وأتخيل نفسي داخل الجرافى أقاتل وأشم رائحة الجثث”.

بينما وجه الجندي الإسرائيلي حديثه للحضور، حيث قال: “اقوم بنقل الجرحي بين هاتين اليدين أين أنتم من كل هذا”.

وتابع: “تتحدثون عن المعاقون الجدد وهنا نجد معاقون، كما تم التخلي عن العشرات منهم”.

وأشار أفيخاي إلي أنه يحمل الفشل الذي حدث خلال الحرب على المقاومة الفلسطينية للقيادات بجيش الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا على أنه أصبح مدمن كحوليات بسبب كا رآه خلال الفترة الماضية.

ملحمة غزة.. ماذا فعلت المقاومة الفلسطينية في جنود الاحتلال..جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي: أتبول على نفسي خوفًا مما رأيت في #غزة_تنتصر pic.twitter.com/g0pkmujFWt — أَبُواَلْمُــهِيبِ (@feziaa_) December 22, 2023

ونجحت المقاومة الفلسطينية في بث الرعب في نفوس جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اتخذ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي قرارًا بالغزو البري لغزة، لكن لم ينجح بسبب شبكة الأنفاق التي أعدتها المقاومة لاستقبالهم.