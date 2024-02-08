غانم الهاجري مديراً للهيئة العامة للرياضة بقرار من سمو الشيخ محمد بن زايد

أصدر صاحب السمو الملكي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري، مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات.

ويمتلك الهاجري خبرة عملية تزيد عن 30 سنة، حيث تولى عدداً من المناصب في عدة مجالات مختلفة، منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بمدينة العين، ومناصب أخرى في المجال المصرفي، كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، وهي: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم.

وحصل الهاجري على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الدولية.