غارة على سيارة بجنوب لبنان تودي بحياة شخص

قال الجيش اللبناني ووزارة الصحة، اليوم السبت، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية الغارة ظهر السبت، مستهدفة سيارة مدنية في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف، على طريق حاروف – جبشيت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة.

وتأتي هذه الغارة بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل نفذته إسرائيل، الجمعة، استهدفت خلاله قائد الوحدة اللوجستية في حزب الله، عباس حسن كركي، أثناء قيادته سيارته في بلدة تول القريبة من النبطية، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن كركي كان يشغل منصب قائد الوحدة اللوجستية في ما يُعرف بـ”الجبهة الجنوبية” لحزب الله، وأنه تولّى مناصب قيادية أخرى خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أنه لعب دورًا رئيسيًا في إعادة بناء قدرات الحزب في جنوب لبنان، بما في ذلك ترميم البنى التحتية وتخزين الأسلحة.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت في إطار “جهود إسرائيل لمنع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية في الجنوب”.

يُذكر أن هدنة وُقّعت بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر الماضي بوساطة أميركية، بعد أكثر من عام من القصف المتبادل، إلا أن التوترات لا تزال مستمرة، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات متفرقة على مناطق في جنوب وشرق لبنان، رغم اتفاق التهدئة.