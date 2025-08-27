عاجل، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للجيش في ريف دمشق

أكدت مصادر عسكرية سورية لوكالة رويترز أن إسرائيل نفذت منذ قليل سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سابقة في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي وذلك في ثاني هجوم خلال أقل من 24 ساعة.

وتُعد منطقتا الكسوة وجبل المانع من أبرز المواقع التي استخدمتها الفصائل الموالية لإيران في سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد حيث شكل نقاط استراتيجية على مدار السنوات الماضية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الإسرائيلية تزامنت مع تحليق مروحيات إسرائيلية في أجواء قرية دير علي وهي منطقة ذات غالبية درزية تقع إلى الجنوب من العاصمة دمشق.

وحتى الآن لم ترد تقارير مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء هذه الضربات الجوية، بينما يواصل الجيش السوري تقييم الموقف.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه إسرائيل من هجماتها في جنوب سوريا في ظل تزامنها مع محادثات أمنية بين الطرفين تهدف إلى بحث سبل خفض حدة التوترات في المنطقة.