عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك يحدد موعد وقفة عرفة وبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة” بداية ونهاية مناسك الحج”

أعلن المركز الفلكي الدولي أن يوم الثلاثاء 27 يونيو يكون وقفة عرفة ويكون عيد الأضحى المبارك 2023 يوم 28 يونيو هو أول أيام العيد في معظم الدول العربية والإسلامية، حيث جاء في تصريحات المركز الفلكي أن هلال شهر ذي الحجة سنتحرى منه يوم 18 يونيو في معظم الدول الإسلامية وبذلك يكون أول أيام شهر ذي الحجة في يوم 19 يونيو في أغلبية الدول.

يتهم جميع المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية بمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2023، والذي سيبدأ فيه المسلمين بصيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حتى يوم وقفة عرفات، حيث قال المركز الفلكي أن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو.

بينما يكون موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة بداية كم مناسك الحج من خلال رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية، بينما تكون موعد وقفة عرفة في يوم 27 يونيو المقبل.

تبدأ مناسك الحج بداية من يوم 8 من شهر ذي الحجة والموافق يوم 26 يونيو ويسمى هذا الوقت بيوم التروية، حيث يبدأ الحجاج بالتوجه إلى منى لصلاة الظهر والعصر والمغرب ثم يبيتون ليلتهم فيها، وهو ليلة الوقوف في عرفة، وتنتهي مناسك الحج في مدة تكون 21 يوما، حيث تكون نهايتها تأدية طواف الوداع ولا يستطيع الحجاج القيام بها إلا بعد تأدية جميع المناسك.