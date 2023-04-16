عندما يتحول الترفيه إلى جريمة: الحكم بالسجن 10 سنوات على شاب أوروبي بتهمة تجارة المخدرات عبر “سناب شات”

تمكّن شاب أوروبي يبلغ من العمر 35 عامًا من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا برنامج “سناب شات”، للترويج وبيع المواد المخدرة، مثل الماريجوانا، بدولة البحرين، ولكن رجال مكافحة المخدرات نجحوا في تحديد هويته والإيقاع به من خلال كمين محكم.

وتم الحكم على المتهم في جلسة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى تغريمه 100 دينار لحيازته مواد إباحية، كما تم حكمه بالترحيل نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتم مصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهم بتهمة حيازة وتجارة المخدرات، حيث ثبت أنه خلال العام 2022 قام بحيازة وحصول على مخدر الماريجوانا والحشيش بطرق غير مشروعة وبقصد الاتجار فيها والتعاطي، وبناءً على ذلك، فقد تم إدانته وحكم عليه بالسجن والغرامة والترحيل من البلاد.

تفاصيل القصة كاملة

تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات حول المتهم وحيازته للمواد المخدرة وتجارته بها، وبعد الحصول على الإذن القانوني، تم تعيين مصدر سري للتحري حول المتهم وتمكن المصدر من توطيد علاقته به حتى طلب منه شراء مادة مخدرة بمبلغ 100 دينار، وتم الاتفاق على مكان اللقاء في منطقة العدلية.

في المكان والزمان المتفق عليه، حضر المتهم وسلم المواد المخدرة للمصدر السري واستلم منه المبلغ، وفي نفس الوقت، أعطى ضابط التحريات الإذن لقوات الأمن لضبط المتهم، وعند القبض عليه، تم العثور بحوزته على المبلغ المعلوم الذي تم تسليمه للمصدر السري.

أقر المتهم الأوروبي بتعاطيه المواد المخدرة، ولكنه نفى اتهامات الاتجار بالمخدرات، حيث أدعى أن صديقه طلب منه الاحتفاظ ببعض الأغراض الخاصة والتي كانت تحتوي على مخدر الماريجوانا، نظرًا لأنه كان مسافراً خارج البحرين، وطلب منه الاحتفاظ بهذه الأغراض لحين عودته.

ثم بعد ذلك، تلقى المتهم اتصالًا من صديق أخر لهما طلب منه تسليم تلك الأغراض التي معه، والتي تحتوي على كمية من مخدر الماريجوانا حوالي 5 جرامات، والحصول على مبلغ من المال في مقابل.