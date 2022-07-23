عمرو مصطفى يفضح أسرار فنان كبير بعد وصفه بـ “جدو”

بعد تصدر الملحن “عمرو مصطفى” محركات البحث المختلفة عقب توجيهه رسالة لمطرب شهير يسخر فيها منه، قام “مصطفى” بكشف أسرار لم يتم عرضها من قبل، وجاء الأمر كالآتي:

رسالة لـ جدو.. عمرو مصطفى يسخر من مطرب شهير

نشر الفنان “عمرو مصطفى” منشورًا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، وجه فيه رسالة سخر فيها من مطرب شديد الشهرة ولديه جمهور كبير، وكانت تحت عنوان “رسالة لجدو” لذا تنبأ عدد كبير من الرواد أنه يقصد الفنان “عمر دياب” نظرًا لتقدمه بالعمر، كما أنه سبق أن كان هناك خلافًا سابقًا بينهما.

وكان محتوى المنشور صادمًا لعدد كبير من المتابعين نظرًا لما تناوله من سخرية لاذعة من هذا الفنان، وايضًا تهديده له كذلك كما وجه له عددًا من الاتهامات.

كشف الأسرار

كشف “مصطفى” عن عدة أشياء حول المطرب المقصود حيث توجه له بالاتهامات الآتية:

زعم أنه يستخدم أشخاص بمقابل مادي لعمل فيديوهات تستهدف تشويه أغانيه ووصفها بالسوء.

كما وجه له اتهام بأنه يستخدم أشخاصًا على طريقة اللجان الإلكترونية لمهاجمته.

اتهمه بأنه يدفع مقابل أن يراه الناس.

كما أشار إلى أن هذا المشهور قد أرسل للتعاون مع الموزعين الذين يتعامل معهم بهدف تقليده على حد قوله، كما هدده بفضحه إذا تعاون معهم.

كما ههده أيضًا أنه في حال قيامه بتسريب أغانيه فسوف يفضحه وتكون نهايته.

هجوم شديد على عمرو مصطفى

لاقى “مصطفى” هجوماً شديداً إثر منشوره على صفحته الشخصية، حيث شن معجبي الفان عمرو دياب الذين أجزموا أنه هو المقصود بتلك الرسالة والاتهامات هجوما حادًا عليه، وقاموا بتذكير “مصطفى” أن أعظم ألحانه وأعماله كانت بسبب تعاونه مع الفنان “عمرو دياب” وأنه هو من اكتشفه في بداياته ولا يجب أن يكون الرد عليه بكل تلك الاتهامات التي نفوا أن يكون “الهضبة” في حاجة لها.

ماذا تعرف عن عمرو مصطفى؟

– هو ملحن مصري ولد في مدينة القاهرة، وتربى وسط اختين واخ واحد. ظهرت محبته للموسيقى منذ طفولته، فقام بتلحين القصائد العربية التي كانت موجودة في كتاب اللغة العربية المدرسي حينها. كما كان الجيتار هو أول هدية يحصل عليها حينما كان في عمر الثالثة.

– تخرج عمرو مصطفى من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

ذاعت شهرة عمرو مصطفى في الجامعة حول شغفه للموسيقى وقدرته على تلحين بعض النصوص الأدبية المختلفة.

– قام بتلحين أغنية لجامعته تحت عنوان “جامعتنا”. – تقدّم لمسابقة غنائية بلحنه لأغنية عن القضية الفلسطينية، حيث حازت إعجاب لجنة التحكيم وحاز من خلالها على لقب “أفضل ملحن بالجامعة”.

طلب منه أحد أفراد لجنة تحكيم المسابقة أن يقوم بتلحين كلمات أغنية “ووعده” لعمرو دياب وحاز اللحن على إعجاب الفنان عمرو دياب، وبذلك كان توقيعه على عقد الأغنية هو بمثابة خطوته الأولى على طريق الفن.

– توالت أعماله الناجحة كملحن، فقام بالتلحين لعدد كبير من المطربين العرب والمصريين مثل شيرين عبد الوهاب، ومصطفى قمر، وشيرين وجدي، وهشام عباس ومحمد منير، ونوال الزغبي، وغيرهم الكثير، ذلك بالإضافة إلى تقديمه ألحان لنجوم من أسبانيا وتركيا.

–حصدت أعماله عدد من الجوائز مثل ألبوم “أكتر واحد بيحبك” لعمرو دياب الذي حوى 5 أغاني من ألحانه الذي حصل على جائزة الـ world music awards، كما حصد ذات الجائزة عن أغنية “يوم ورا يوم” للفنانة سميرة سعيد والشاب مامي والتي كانت كذلك من ألحانه.

– حصدت أغنية “بشرة خير” للفنان حسين الجاسمي على العديد من الجوائز كأفضل أغنية وطنية.

– حصل على لقب “أفضل ملحن” في الكثير من الاستفتاءات لمجلة وشوشة عام 2014، 2016 2017 م.

–حصل من إذاعة الشرق الأوسط على لقب أفضل ملحن إذاعة لعام 2016.

– قام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتكريمه عن مجمل أعماله الوطنية عام 2016.

–حصلت أغنية تتر مسلسل لأعلى سعر “الناس العزاز” للفنانة نوال الزغبي على لقب أفضل تتر مسلسل في رمضان 2017.

– بعد مشواره الذي استمر لفترة 8 سنوات تقريبا في التلحين، قرر الاتجاه للغناء، إلى جانب التلحين كذلك. – يعتبر مشواره في مجال الغناء حتى اللحظة قصير نسبياً، ولم يلق شهرة واسعة أو ذات النجاح الذي حققه في مجال التلحين، حيث وصلت عدد ألبوماته إلى إلى 3 ألبومات منذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى بعض الأغاني الفردية كأغنية “عشانك إنتِ أتحدى أي مستحيل”.

ألبوم عمرو مصطفى الجديد

كان الفنان عمرو مصطفى قد أعلن عن طرح ألبومه الجديد “غيرك مين” قريباً، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام).

وأعلن كذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرح عدد من أغانيه الجديدة ضمن ألبومه الجديد “غيرك مين”، حيث طرح الأربعاء الماضي ” أغنية إلا أنا” وأعلن عن طرح أغنية “رقصة” وهي ثان أغنيات الألبوم الجديد.