عمرو دياب يطرح جزء من أغنية “خلص على قلبي” قبل أيام من طرحها بشكل رسمي

نشر الفنان “عمرو دياب” عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لجزء من أغنيته الجديدة “خلص على قلبي”، والتي من المقرر طرحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستعد عشاق الفنان المصري من أجل طرح الأغنية كاملة والاستماع للأغنية الجديدة.

Khalas Ala Alby حصرياً على Anghami، اسمع اغنية #عمرو_دياب الجديدة “#خلص_على_قلبي” انتاج Nay كلمات: محمد البوغه، الحان: محمد يحيى، توزيع: اسامة الهندي، ميكس وماستر: امير محروس Posted by Amr Diab on Monday, 26 June 2023

الأغنية حصريًا على منصة “أنغامي”

سوف يتم طرح الأغنية بشكل حصري على منصة أنغامي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، الأغنية من إنتاج “Nay”، وكلمات “محمد البوغه”، ألحان “محمد يحيى”، توزيع “أسامة الهندي”، ميكس وماستر “أمير محروس”.

حضور الهضبة لحفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري

حرص الفنان العالمي “عمرو دياب” على حضور حفل زفاف نبيلة الشاعري ابنة الفنان حميد الشاعري، وقام بالتقاط بعض الصور التذكارية معهم، وقام الفنان بغناء بعض الأغاني الخاصة به مع حميد الشاعري في أجواء احتفالية رائعة.

حضور تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة

حرص الفنان عمرو دياب على حضور تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة وتكريمه من خلال حفل “ذكريات” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وقام بتحية الموسيقار هاني شنودة، وذلك لأنه أحد الأسباب التي ساعدت في نجومية الفنان المصري، وكان سبب في بدايته الفنية القوية.