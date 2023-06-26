أخبار عربية

عمرو دياب يطرح جزء من أغنية “خلص على قلبي” قبل أيام من طرحها بشكل رسمي

شعبان أحمد شعبان

نشر الفنان “عمرو دياب” عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير لجزء من أغنيته الجديدة “خلص على قلبي”، والتي من المقرر طرحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستعد عشاق الفنان المصري من أجل طرح الأغنية كاملة والاستماع للأغنية الجديدة.

- صورة 3 - عمرو دياب يطرح جزء من أغنية "خلص على قلبي" قبل أيام من طرحها بشكل رسمي

Khalas Ala Alby

حصرياً على Anghami، اسمع اغنية #عمرو_دياب الجديدة “#خلص_على_قلبي” انتاج Nay كلمات: محمد البوغه، الحان: محمد يحيى، توزيع: اسامة الهندي، ميكس وماستر: امير محروس

Posted by Amr Diab on Monday, 26 June 2023

قد يهمك:

لأول مرة.. الهضبة عمرو دياب يجتمع في أول عمل فني مع ابنه عبد الله

عمرو دياب يعلن عن طرح أغنيته الجديدة “خلص على قلبي” قريبًا في الأسواق

الأغنية حصريًا على منصة “أنغامي”

سوف يتم طرح الأغنية بشكل حصري على منصة أنغامي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، الأغنية من إنتاج “Nay”، وكلمات “محمد البوغه”، ألحان “محمد يحيى”، توزيع “أسامة الهندي”، ميكس وماستر “أمير محروس”.

- صورة 1 - عمرو دياب يطرح جزء من أغنية "خلص على قلبي" قبل أيام من طرحها بشكل رسمي

حضور الهضبة لحفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري

حرص الفنان العالمي “عمرو دياب” على حضور حفل زفاف نبيلة الشاعري ابنة الفنان حميد الشاعري، وقام بالتقاط بعض الصور التذكارية معهم، وقام الفنان بغناء بعض الأغاني الخاصة به مع حميد الشاعري في أجواء احتفالية رائعة.

حضور تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة

- صورة 2 - عمرو دياب يطرح جزء من أغنية "خلص على قلبي" قبل أيام من طرحها بشكل رسمي

حرص الفنان عمرو دياب على حضور تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة وتكريمه من خلال حفل “ذكريات” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وقام بتحية الموسيقار هاني شنودة، وذلك لأنه أحد الأسباب التي ساعدت في نجومية الفنان المصري، وكان سبب في بدايته الفنية القوية.

Avatar of شعبان أحمد شعبان
شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات